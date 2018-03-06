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«Превращаетесь в куклу»: Екатерина Колисниченко озадачила переменами во внешности
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«Превращаетесь в куклу»: Екатерина Колисниченко озадачила переменами во внешности 

Eva.ru 6 марта 2018
Фото: Eva.ru
Недавно экс-участница «Дома-2» кардинально сменила свой образ, перекрасившись в совершенно далёкий от своего натурального цвет волос. Некогда жгучая брюнетка постепенно превратилась в пепельную блондинку. Пользователи рунета не смогли оценить преображение с положительной стороны.
Екатерина Колисниченко не может налюбоваться своим новым образом и в очередной раз похвасталась цветом волос. Она продемонстрировала себя вблизи и спросила у подписчиков, кого она им напоминает. Интернет-пользователи поведали, что Екатерина перестала быть похожей на саму себя, так как этот цвет очень далёк от её природного и, по их мнению, совершенно не подходит её цветотипу. Кроме того, по словам комментирующих, Колисниченко пытается быть на кого-то похожей. Обитатели Инстаграма поспешили обсудить стремление женщины копировать кого-то в комментариях под фотоснимком.
Фолловеры попросили Колисниченко остановиться и перестать менять свою внешность. По их словам, женщина перестаёт быть похожей на свою сестру-близняшку и превращается в фарфоровую куклу. Неестественно белые волосы, по предположению пользователей сети, выглядят безжизненными. «Быть самой собой уже не модно?» «Непонятно, зачем такие изменения. Была же вообще чёрненькая!» «Странно, ведь вам же это не подходит. Колорист вообще квалифицированный был?» «Превращаетесь в куклу, некрасиво» «Остановитесь!»
То, что поклонники считают новый цвет шевелюры Екатерины Колисниченко неудачным, не так серьезно, как то, что они сочли «провальным» её новый нос. Подписчики поведали, что женщина зря прибегла к повторной ринопластике, которая еще больше, по их мнению, испортила её лицо.
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