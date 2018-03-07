Поклонники Иосифа Пригожина и Валерии восхитились их архивным семейным фото 

Сегодня певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отмечают 15 лет со дня знакомства. Знаменитости уже с утра начали поздравлять друг друга с этим событием, в том числе и в соцсети Instagram. Особое внимание поклонников звездной пары привлек пост Иосифа Пригожина. Продюсер поделился архивным снимком и показал, как он и все дети Валерии выглядели несколько лет назад.
Невероятно, но это факт: 15 лет тому назад я встретил девушку с тремя замечательными малышами и полюбил всех больше жизни. Как быстро летит время и только по детям можно определить скорость нашей жизни и как часики смеются тик-так. Мне кажется, мы с Валерией совсем не изменились,
написал Иосиф Пригожин.
Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Мар 6, 2018 в 3:18 PST «Счастья вам и любви!💕💖❤️ С годами становитесь все лучше и лучше!», «Класс! Дети растут, а мы молодеем! Вы молодеете!», «Фото просто супер!», «Очень красивые! И даже не изменились вы и Валерия!», «Супер заряженное фото. Позитивно и по-семейному тепло. Иосиф пример для мужчин. Человек с огромным сердцем», — с восхищением рассматривают фото подписчики. Многие похвалили Иосифа Пригожина за то, что он не побоялся стать мужем женщины с тремя детьми и полюбить их. Валерия, в свою очередь, тоже поздравила мужа с их совместным праздником.
Сегодня 15 лет со дня нашего знакомства. Часто спрашивают, в чем секрет нашего семейного счастья. Мне кажется, я понимаю: мы не отбираем мяч друг у друга, а играем в пас. ⚽ С праздником, любимый! ❤️❤️❤️
написала она.
Публикация от VALERIYA (@valeriya) Мар 6, 2018 в 11:23 PST Напомним, Валерия является мамой троих уже взрослых детей. Все родились во втором браке с продюсером Александром Шульгиным. В 1993 году появилась на свет дочь Анна, в 1994-м родился сын Артемий, в 1998-м — сын Арсений. С 2004 года звезда замужем за продюсером Иосифом Пригожиным, у которого также есть трое детей: сын Дмитрий (1989) и дочь Даная (1997) от первого брака и дочь Елизавета Пригожина (1999) от второй гражданской супруги. Совместных детей у Валерии и Иосифа Пригожина нет, поэтому не удивительно, что поклонники очень ждут новости о пополнении. Тем не менее, пара пока не радует фанатов данными новостями, зато счастливо живет друг с другом. Указываю путь любимой. @valeriya #валерия худенький я такой на этом фото.) Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Янв 29, 2018 at 1:34 PST Фото: Instagram / prigozhin_iosif Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!