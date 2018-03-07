Поклонники Иосифа Пригожина и Валерии восхитились их архивным семейным фото

Сегодня певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отмечают 15 лет со дня знакомства. Знаменитости уже с утра начали поздравлять друг друга с этим событием, в том числе и в соцсети Instagram. Особое внимание поклонников звездной пары привлек пост Иосифа Пригожина. Продюсер поделился архивным снимком и показал, как он и все дети Валерии выглядели несколько лет назад.

Невероятно, но это факт: 15 лет тому назад я встретил девушку с тремя замечательными малышами и полюбил всех больше жизни. Как быстро летит время и только по детям можно определить скорость нашей жизни и как часики смеются тик-так. Мне кажется, мы с Валерией совсем не изменились,

написал Иосиф Пригожин.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Мар 6, 2018 в 3:18 PST «Счастья вам и любви!💕💖❤️ С годами становитесь все лучше и лучше!», «Класс! Дети растут, а мы молодеем! Вы молодеете!», «Фото просто супер!», «Очень красивые! И даже не изменились вы и Валерия!», «Супер заряженное фото. Позитивно и по-семейному тепло. Иосиф пример для мужчин. Человек с огромным сердцем», — с восхищением рассматривают фото подписчики. Многие похвалили Иосифа Пригожина за то, что он не побоялся стать мужем женщины с тремя детьми и полюбить их. Валерия, в свою очередь, тоже поздравила мужа с их совместным праздником.

Сегодня 15 лет со дня нашего знакомства. Часто спрашивают, в чем секрет нашего семейного счастья. Мне кажется, я понимаю: мы не отбираем мяч друг у друга, а играем в пас. ⚽ С праздником, любимый! ❤️❤️❤️

написала она.