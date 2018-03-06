28 фактов о биоревитализации, которые вы хотели знать

Как часто можно (и нужно) делать биоревитализацию? Какие препараты подходят для молодой и возрастной кожи? С какого возраста стоит делать эту процедуру и какого результата ждать? Звездный косметолог и врач-дерматолог Виктория Филимонова (@dr__viki) рассказала все, что вам нужно знать о биоревитализации.

Окончила Рязанский государственный медицинский университет, специализацию по дерматологии и косметологии получала в РУДН , по лазерным технологиям — в РМАПО, по трихологии — в IAT (International Association of Trichologists). Прошла стажировки и диссекционные курсы в Германии и Франции, многочисленные курсы по инъекциям. Владеет техниками хиромассажа, японского массажа Кобидо и французского Жоэль Сиокко

Главная задача биоревитализации — увлажнение кожи.

Инъекции нативной нестабилизированной гиалуроновой кислоты стимулируют фибробласты, восстанавливают дермальный матрикс, создают гидрорезерв в дерме и оказывают антиоксидантное действие.

Биоревитализация не корректирует морщины.

Не ждите чудес от биоревитализации. Ее задача — создать гидрорезерв (увлажнить кожу), но морщины она не разгладит.

Биоревитализацию можно делать до 30 лет.

Если у вас сухая кожа, в 25-28 лет можно смело делать первые процедуры. Но я все-таки советую не спешить с биоревитализацией, если в ней нет острой необходимости.

Биоревитализация делается курсом.

В среднем одна процедура проводится раз в две недели. Один курс составляет 4 процедуры.

После курса биоревитализации делайте поддерживающие процедуры.

Эффекта от курса процедур хватает на полгода. После курса биоревитализации я советую пациентам делать одну поддерживающую процедуру один раз в 3-4 месяца.

Препаратов для биоревитализации не так много.

На российском рынке не так много сертифицированных препаратов, и все они оказывают одинаковое действие. Помимо гиалуроновой кислоты в составе препаратов могут быть пептиды, аминокислотные и витаминные комплексы. Опираясь на показания и возраст, врач подберет лучший для вас препарат из доступной в клинике линейки.

Эффективность биоревитализации зависит от вашего возраста.

Чем старше мы становимся, тем меньше отклик кожи на инъекции гиалуроновой кислоты.

Начиная с 38-40 лет, очень важно обращать внимание на составы инъекций — отличным дополнением будут аминокислоты, пептиды и другие компоненты.

После наступления менопаузы, без заместительной гормональной терапии сильных результатов от инъекционных препаратов ждать не стоит.

В критические дни биоревитализация может быть более болезненной.

Эффективность процедуры никак не зависит от цикла. Поэтому ее можно делать и в критические дни. Но учитывайте, что в это время у вас может быть повышен болевой порог. Также в этот период есть риск получения синяков от процедуры.

У процедуры есть противопоказания.

В первую очередь это стандартные противопоказания: лихорадка, эпилепсия, злокачественные опухоли и аутоиммунные заболевания. А также любые инфекционно-воспалительные процессы в месте проведения процедуры. У некоторых пациентов возможна индивидуальная непереносимость состава препарата.

Биоревитализация юридически запрещена беременным и кормящим женщинам.

Если на коже есть родинки, процедура не запрещена.

Родинки нельзя травмировать. Рядом с ними биоревитализацию проводить можно. Но вводить препарат сквозь них, травмировать иглой — нельзя.

Это нормально, если после процедуры на коже остаются бугорки.

Гиалуроновая кислота высокой молекулярной массы в виде геля вводится в дермальное и субдермальное пространство, в результате чего на коже остаются папулы или бугорки. Это нормально и происходит со всеми. Обычно папулы проходят через 1-3 дня. Скорость, с которой папулы будут покидать лицо, зависит от фермента гиалуронидазы, обезвоженности кожи, самого препарата и его молекулярной массы.

На биоревитализацию лица, шеи и декольте в среднем уходит три шприца препарата.

Безусловно, на одну процедуру может хватить и одного шприца в 1 мл, но если мы работаем с шеей, лицом и декольте, боюсь, эффекта мы не увидим. Лучше на каждую новую зону брать еще один шприц препарата.

Существуют препараты 2-3 мл — их как раз хватает на лицо, шею и частично декольте.

Есть препараты для молодой и возрастной кожи.

Главный компонент, улучшающий состояние молодой кожи, — гиалуроновая кислота. Для увлажнения молодой кожи используются препараты JaluPro, Ювидерм Гидрейт, IAL System и другие.

В составе препаратов для возрастной кожи кроме гиалуроновой кислоты есть пептиды, аминокислотные комплексы. Это «Мезовартон», «Мезоксантин», «Аквашайн». Но выбирая конкретный препарат, важно учитывать показания и поставленную задачу: увлажнить или репарировать кожу.

Биоревитализация — это дорогостоящая процедура.

Сами препараты имеют высокую цену, поэтому биоревитализация никак не может стоить дешево.

До процедуры доктор собирает анамнез, выявляет противопоказания, далее вы подписываете информированное согласие на проведение биоревитализации. Не стесняйтесь задавать все волнующие вопросы доктору.

Проконтролируйте, чтобы препарат вскрывался прямо на ваших глазах. Так вы будете уверены, что вам вводят именно тот препарат, который необходимо.

После биоревитализации в вашу медицинскую карту вклеивается стик с информацией об использованном препарате.

Процедура не занимает много времени.

Все зависит от скорости работы доктора и от вашей чувствительности, но в среднем на введение инъекций в одну зону уходит 10-15 минут. Специальной подготовки процедура не требует.

Перед биоревитализацией делается обезболивание.

В большинстве случаев используется местный анестетик — сертифицированный препарат Эмла. Есть другие, более сильные анестетики, но они не сертифицированы. Те, кто имеет низкий болевой порог, могут спокойно делать процедуру без анестезии.

Некоторые зоны на лице особенно чувствительны к инъекциям.

Наиболее чувствительные зоны — подбородок, носогубные складки, скуловая область и межбровье.

Видимый результат заметен после второй процедуры.

Первый видимый результат вы заметите после второй процедуры, а окончательный — после четвертой. Часто после первой процедуры (особенно в отопительный сезон) может наблюдаться сухость, но она быстро проходит Кожа становится более эластичной и увлажненной, появится здоровое сияние.

В жару биоревитализацию лучше не делать.

У биоревитализации нет сезонных ограничений, вы можете делать инъекции в любое время года. Но летом в 30-ти градусную жару она точно будет излишней.

Биоревитализация не делается при акне.

Если у пациента акне, доктор не предложит ему инъекции гиалуроновой кислоты. Если кожа проблемная в прошлом и обезвоженная сейчас, то инъекции делать можно. Такие пациенты делятся на две группы: кому-то гиалуроновая кислота сильно помогает и даже уменьшает количество воспалений, а у кого-то, наоборот, усиливается жирность.

Биоревитализация не решит проблему шелушений на лице.

С этой проблемой гораздо лучше справятся ламеллярные эмульсии на основе церамидов и жирорастворимых витаминов.

После процедуры не отменяйте традиционный домашний уход.

Если вы делали биоревитализацию утром, то к вечеру можно позволить традиционный домашний уход, отказавшись лишь от масок. Но если вы были у косметолога вечером, в этот день советую отказаться от использования питательных кремов для лица.

После процедуры можно сделать коллагеновую маску у косметолога.

Места инъекций закрываются за несколько минут, поэтому в качестве дополнительного увлажнения можно сразу сделать коллагеновую маску и Led-терапию красным светом для усиления действия инъекций.

После биоревитализации не рекомендуется идти в баню, сауну и солярий.

А еще после процедуры не советую спешить греться на солнце. Хотя многие любят сделать биоревитализацию и сразу улететь на юг. Выделите на восстановление хотя бы пару дней.

Исключите спорт на три дня.

Биоревитализация — это травмирующая инвазивная процедура с повреждением кожных покровов. На лице много проколов, поэтому любые тренировки я советую ограничить на три дня. Если вы будете раньше времени интенсивно заниматься в спортзале, ранки могут воспалиться.

Аллергическая реакция как побочный эффект.

Если у вас непереносимость препарата, то аллергическая реакция возможна. Однако она бывает крайне редко.

Биоревитализация совместима с другими процедурами.

Биоревитализацию можно совмещать с другими процедурами у косметолога, делая между ними недельный перерыв.

Нередко биоревиталицию сочетают с лазерной шлифовкой. Сначала лазерная шлифовка, затем, если у пациента нет возможности сделать инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы, через неделю — биоревитализация.

Перед лазерной шлифовкой кожу дополнительно готовят инъекциями гиалуроновой кислоты.