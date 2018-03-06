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Как и где сменить имидж к праздникам?
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Как и где сменить имидж к праздникам? 

BeautyHack.ru 6 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
Давно мечтали что-то поменять в себе, но не могли на это решиться? Самое время снять шапку и решиться на новый цвет волос! Рассказываем про секретное место, в котором можно преобразиться за считанные часы.
В салоне Go Coppola Никольская всем девушкам в преддверии праздника предлагают поменять жизнь, изменив прическу. В выходные с 8 по 11 марта вы сможете сделать модное в этом сезоне тонирование волос по специальной цене, которое порадует вас и приблизит к весне.
А если вы не готовы к такой кардинальной смене имиджа, то тонирование можно сделать в более пастельных оттенках. Бонус — смена имиджа будет кратковременной: тонирование со временем смывается, не нанося вред волосам.
Цена: от 3 000 руб.
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