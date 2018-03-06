Как и где сменить имидж к праздникам?

Давно мечтали что-то поменять в себе, но не могли на это решиться? Самое время снять шапку и решиться на новый цвет волос! Рассказываем про секретное место, в котором можно преобразиться за считанные часы.

В салоне Go Coppola Никольская всем девушкам в преддверии праздника предлагают поменять жизнь, изменив прическу. В выходные с 8 по 11 марта вы сможете сделать модное в этом сезоне тонирование волос по специальной цене, которое порадует вас и приблизит к весне.

А если вы не готовы к такой кардинальной смене имиджа, то тонирование можно сделать в более пастельных оттенках. Бонус — смена имиджа будет кратковременной: тонирование со временем смывается, не нанося вред волосам.

Цена: от 3 000 руб.