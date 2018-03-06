5 лучших спа-процедур с согревающим эффектом

Для похудения: горячее водорослевое обертывание

Многие спа-терапевты считают наиболее полезным и эффективным из всех видов косметических обертываний для тела именно водорослевое. Кроме того, после курса из 10-15 процедур, уменьшатся объемы талии и бёдер (можно похудеть на размер), кожа станет более гладкой и упругой.

Чаще всего для горячих обертываний используют водоросль ламинарию. В ней высоко содержание благотворно влияющих на кожу микроэлементов. Ламинария обладает омолаживающим, тонизирующим и увлажняющим действием, а также восполняет дефицит йода в организме. Нехватка этого микроэлемента вызывает многие проблемы со здоровьем, от сезонной депрессии до нарушения обмена веществ. А водорослевое обёртывание — приятный и полезный способ компенсировать йододефицит.

Для иммунитета: согревающий пилинг

Эта процедура входит во многие спа-ритуалы и банные процедуры. Она поможет с комфортом согреться в промозглый день, и послужит профилактикой простуды. Лучше всего отправиться в какое-нибудь восточное или азиатское спа на пилинг тела с имбирной пастой, корицей или куркумой. Пряности не только обладают мощным разогревающим эффектом, но и улучшают кровообращение, моделируют фигуру, способствуют детоксу. Если главная цель — похудеть, стоит обратить внимание на слим-пилинг и слим-массаж с пастами и маслами, в состав которых входит острый перец.

Для снятия стресса: массаж теплой свечой

Во время массажа используют свечи с растительными маслами и натуральными восками, плавящиеся при низкой температуре. Специально подобранная композиция эфирных масел (можно выбрать бодрящий или расслабляющий микс) и питательных ингредиентов ухаживает за кожей. Тепло — способствует максимальному расслаблению и проникновению активных веществ. К тому же массаж тёплой свечой расслабляет мышцы и снимает усталость после тренировок. Для тех, кто целый день проводит в офисе и жалуется на хронические головные боли или ломоту в шее и спине, эта процедура послужит настоящим избавлением.

Для романтического вечера: шоколадное обёртывание или массаж с какао-маслом

То, что один только запах шоколада способствует выработке гормонов радости, доказано давно. А еще шоколад — мощный афродизиак. Не удивительно, что шоколадные спа-процедуры считаются одними из самых чувственных. Кроме того, смеси на основе какао-бобов и их масла содержат рекордное количество антиоксидантов с высокими антиэйдж способностями. Если проходить процедуры не от случая к случаю, а курсом, кожа подтягивается, а морщины разглаживаются. Ещё шоколадные процедуры полезны перед поездкой на тёплый курорт — они подготавливают кожу к загару.

Для гармонии с собой: сведана

Знатоки аюрведы уверены, что сведана — одна из лучших процедур для достижения баланса энергий в организме и следовательно, для обретения общей гармонии духа и тела. Заодно — это возможность укрепить иммунитет, похудеть, избавиться от целлюлита и других косметическх несовершенств кожи. Ну а если не углубляться в аюрведу, сведана — просто очень приятная спа-программа. Процедура проходит в индийской фитосауне, куда поступает пар отвара лекарственных трав.

Сведана показана даже тем, кто по медицинским соображениям не может принимать парные процедуры в бане и сауне. Голова во время аюрведического сеанса остаётся в прохладе, и термовоздействие переносится легче традиционного парения.

В спа-ритуалы со сведаной часто включают аюрведические массажи. Особенно рекомендуем попробовать ритуал под названием пинда сведана. После парения в фитосауне вам проведут массаж теплыми тканевыми мешочками, наполненными рисом и смесью лекарственных трав. Полное расслабление обеспечено!

На заметку

Какими бы ни были приятными согревающие СПА-ритуалы, как и у всяких термо-процедур у них есть свои противопоказания, о которых стоит узнать заранее. Среди них, например, опухоли в зоне воздействия (в том числе доброкачественные), склонность к кровотечениям, повышенная температура тела. Противопоказание к водорослевым обертываниям — гиперфункция щитовидной железы.