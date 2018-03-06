Уколы красоты: на что способна мезотерапия для лица и почему она нужна всем

Мезотерапия может быть инъекционной и безынъекционной, а также воспроизводимой с помощью мезороллера. Инъекционная проводится в виде уколов тонких игл непосредственно в кожу. Безынъекционная осуществляется специальными аппаратами, например ионофорезом, лазером и ультразвуком. Однако опытные врачи рекомендуют применять мезотерапию иглами, так как только с их помощью можно доставить вещества в нужный слой кожи.

Свойства коктейлей очень обширны, поэтому мезотерапия может решить массу проблем. Так, к примеру, существует мезотерапия, направленная именно на увлажнение кожи, в состав должен ходить такой компонент, как гиалуроновая кислота. Осветляющая мезотерапия борется с пигментацией; в ее состав должны входить такие элементы, как витамин С, троксерутин, глутатион и тауринокс. Кроме того, мезотерапия борется с фото— и хроностарением. Помимо этого, существует мезотерапия волосистой кожи головы, созданная для борьбы с алопецией. Также мезотерапия способна помочь вылечить акне 1-2 степени.

На сегодняшний день противоотечная мезотерапия продолжает набирать популярность, ежедневно доказывая свою эффективность. Этот вид терапии борется с избыточной межклеточной жидкостью различной локализации. Например, тяжелые отечные опустившиеся веки можно скорректировать с помощью безоперационной блефаропластики — нашей инновационной авторской процедуры, в ходе которой нужно убрать отеки с нижнего века, малярных мешков, а также нижней трети лица. К тому же мы можем убрать брыли, второй подбородок. Таким образом лицо не потеряет естественности, но при этом будет выглядеть молодым и отдохнувшим. Блефаропластика применяется и на теле, устраняя безоперационным путем «жировые ловушки» в проблемных зонах, включая спину, руки, ноги. Именно на этих процедурах специализируется наша клиника.

Препараты для мезотерапии, как правило, многокомпонентные. Могут применяться готовые составы, но чаще врач сам готовит коктейль. Компонентов существует огромное количество. В частности, гинкго билоба нормализует сосудистую систему, снижает проницаемость сосудов, является противовоспалительным компонентом, а также используется в антивозрастных коктейлях. Этот элемент борется с алопецией, акне, куперозом.

Биотин также является отличным противовоспалительным и себорегулирующим средством. Он противодействует шелушению и тусклому цвету кожи. Центелла азиатская — это отличный репарант, антиоксидант, который борется с целлюлитом. Экстракт артишока обладает отличным детокс-эффектом. Комплекс витаминов группы В применяется при фото— и хроностарении, алопеции и акне.

Декспантенол нормализует клеточный метаболизм, увеличивает скорость деления фибробластов и используется как антиоксидант, а также для восстановления кожи после травмирующих процедур.

Глутатион является депигментирующим антиоксидантным компонентом, применяемым в осветляющих мезококтейлях, при дисхромии, а также в антивозрастных программах. Гиалуроновая кислота используется как увлажняющий агент, ранозаживляющий и антиоксидантный. Кофеин обладает дренажными свойствами, диуретическими и сосудостимулирующими, поэтому используется при борьбе с локальными жировыми отложениями и в противоотечных коктейлях. Мелирутол используется при поредении волос, куперозе, акне. Витамин С применяется при акне, гиперпигментациях, фото— и хроностарении.

Также существует множество витаминов и микроэлементов, которые часто включаются в состав коктейлей. Индивидуальный состав коктейля подбирает сам врач по каждой конкретной проблеме.

Как именно кожа меняется

Происходит ряд процессов, благодаря чему кожа выглядит более подтянутой, приобретает свежий отдохнувший вид, уходят отеки, пигментации, постакне. Если говорить о теле, то уходят целлюлит и избыточные объемы.

На какие слои влияет мезотерапия

Мезотерапия действует как на верхние слои кожи, так и помогает в уменьшении локальных жировых отложений, а именно действует на уровне подкожно-жировой клетчатки.

Основным барьером нашей кожи является роговой слой. Он защита организма от попадания посторонних агентов. Через роговой слой не проходят вода и водорастворимые вещества. Жирорастворимые вещества проходят в ограниченных количествах.

На сегодняшний день эффекты, достигаемые с помощью мезотерапии, сводятся к двум моментам: пунктуационному и фармакологическому. Инъекция разрушает барьер, препятствующий ее попаданию внутрь организма, то есть через кожный покров, поэтому препарат быстрее начинает свое действие. После укола препарата на коже остаются микроскопические проколы, глубина которых зависит от диаметра и толщины иглы, которую подбирает врач. Через несколько минут после нанесения укола развивается воспалительная реакция, вызванная биологически активными молекулами, которая проявляется сначала сужением, затем расширением сосудов, прохождением форменных элементов через стенку капилляров в межклеточное пространство. Именно там происходит накопление фибрина и клеточных элементов: лейкоцитов, эритроцитов, лимфоцитов.

За счет стаза в кровеносных и лимфатических капиллярах происходит выпотевание жидкости в межтканевое пространство, отек, гипоксия тканей. Фибробласты, стимулированные продуктами распада тканей и биологически активными молекулами (гистамин, серотонин, N0, свободными радикалами), усиленно вырабатывают и выделяют факторы роста, кислые мукополисахариды, коллагеновые и эластические волокна. Происходит новообразование сосудов, уплотнение фибриллярных структур кожи.

На клеточном уровне происходит мобилизация энергоресурсов, а также активизация обмена веществ. Клетки быстрее делятся, а межклеточное вещество синтезируется, вследствие чего тургор кожи (напряжение оболочек отдельных клеток) и эластичность повышаются, разглаживается микрорельеф.

Изучение фармакологии интрадермально вводимых препаратов с помощью хроматографического анализа показало, что при более поверхностных инъекциях (не более 2 мм глубиной) препарат элиминирует из кожи значительно дольше. Создание депо фармакологически активных средств в коже позволяет доставить непосредственно к клеткам кожи витамины, микроэлементы и микропептиды (биологически активные энергосберегающие вещества, являющиеся строительным и питающим клетку материалом). Таким образом, улучшая микроциркуляцию и питание клеток, мезотерапевт решает проблемы пациента местного значения. Кроме того, этот путь введения дает возможность лечения сниженными дозами и редкими воздействиями.

Резюмируя эффекты от мезотерапии, можно сказать, что мезотерапевтическое лечение дает положительный результат за счет воздействия иглы на кожу (пунктуальный эффект) и за счет специфического действия лекарственного средства (фармакологический эффект).

Курс мезотерапии следует проходить два раза в год, в случае если нужно добиться увлажнения кожи либо бороться с первыми возрастными изменениями. В случае если мезотерапия решает какую-либо конкретную задачу, например осветляя пигментацию, борясь с акне, корректируя локальные жировые отложения, то курс может быть однократным. Курс включает, как правило, 10-12 процедур, однако у каждого пациента все индивидуально. Кроме того, для тела обычно нужно больше процедур, чем при мезотерапии лица. Если говорить об алопеции, то здесь подход более длительный. Для качественного проведения курса мезотерапии важна регулярность, так что пациент должен приходить на процедуры каждую неделю, не реже двух раз в неделю.

Начинать инъекционные процедуры рекомендуется с 18 лет, однако опять-таки все индивидуально, нужно действовать в соответствии с показаниями. В чем отличие мезотерапии от плазмолифтинга? Плазмолифтинг — это совсем другая процедура, в которую включено именно введение собственной плазмы, в отличие от введения витаминов и антиоксидантов, которое происходит при проведении мезотерапии. Плазма чаще всего используется для усиления регенерационных процессов кожи, она повышает кожный иммунитет и запускает процессы деления клеток, но при этом не доставляет никаких фармакологических веществ.

Нельзя сказать, что одна процедура лучше, а другая хуже, так как каждая из них имеет свою точку приложения, при этом только грамотный специалист поможет подобрать конкретную процедуру для решения проблем пациента. К тому же эти процедуры могут быть взаимодополняемыми.

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Фото: Shutterstock