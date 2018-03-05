Фейскини: странная мода, набирающая обороты

Довольно многие мечтают получить идеальный загар, для чего используется масса уловок: от маленьких купальников до различных средств. Однако модницы из Китая выходят на пляжи в довольно странных нарядах, а их лица скрываются за масками. Создается впечатление, что купаться дамы пришли сразу после ограбления банка.

Если европейские девушки стараются на пляже оголить как можно больше кожи, китаянки выходят на берег облаченные в «экипировку». Иногда их купальные костюмы скрывают все тело, иногда — просто большую его часть.

Впервые о таком тренде заговорили еще несколько лет назад, но со временем мода на фейскини не только не исчезла, но и стала распространяться. Такие маски делают из самых разных тканей, оставляя лишь вырезы для глаз и рта. Порой такое зрелище выглядит даже мрачновато, хотя в Китае подобную моду считают сексуальной. Фейскини украшают различными узорами и принтами, чтобы еще больше выделяться на фоне остальных.

Впрочем, мода на ношение таких масок пошла не столько ради красоты, сколько ради заботы о собственной коже. Посредством ношения подобных аксессуаров девушки сокращают вред от УФ-излучения, что заметно снижает риск возникновения рака кожи. Помимо этого, поскольку кожа не подвергается столь агрессивному воздействию солнца, она дольше сохраняет молодость, а еще многие считают бледность привлекательной, и фейскини отлично справляется со своими задачами.]]>