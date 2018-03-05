Ещё
В Центре дерматологии и венерологии стартовала акция «Весна — к косметологу пора!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Центре дерматологии и венерологии стартовала акция «Весна — к косметологу пора!» 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 5 марта 2018
Фото: Нагатино-Садовники
Акция «Весна — к косметологу пора!» стартовала в филиале «Коломенский» Центра дерматологии и венерологии в понедельник, 5 марта.
С 5 по 7 марта все желающие смогут получить бесплатные консультации дерматологов-косметологов, трихологов и гинекологов.
Во время акции специалисты будут проводить неинвазивную диагностику кожи, волос, ногтей (дерматоскопию, трихоскопию). Также при наличии специальных показаний будет проводиться забор биоматериалов и лабораторная проверка на грибки, диагностические исследования на клеща-демодекс, консультации психологов и гинекологов.
Кроме того, все участники акции получат дополнительные материалы по уходу за кожей и специальному диетическому питанию. А для девушек и женщин Центр подготовил подарок — представительницы прекрасного пола смогут выбрать одну процедуру: «Стойкий лифтинг», безинъекционную мезотерапию, противокуперозную или себорегулирующую процедуры.
«Цель акции — информировать женщин о возможностях современной косметологии в области сохранения молодости кожи, устранения эстетических недостатков, коррекции возрастных изменений, лечения заболеваний волос и кожи, а также рассказать женщинам о взаимосвязи проблем с кожей с болезнями половых органов, важности регулярных осмотров у гинекологов и проверок родинок и новообразований», — отмечают организаторы.
Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо иметь при себе полис и паспорт обязательного медицинского страхования, если ребенку не исполнилось 14 лет — свидетельство о рождении.
Предварительная запись на консультации осуществляется по телефонам: 8-903-002-57-95 и 8-962-932-04-48. Осмотры пройдут 5-7 марта с 9:00 до 17:00 в филиале «Коломенский» Научно-практического центра дерматологии и венерологии по адресу: Коломенский проезд, дом 4, строение 12.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
В парке «Садовники» отметят Международный женский день Собянин принял участие в субботнике, организованном московскими единороссами Собянин открыл новую сцену «Табакерки»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России267
Поклонская «подложила свинью» Собчак260
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1273
Трамп разводится10
ЕГЭ могут отменить105
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение