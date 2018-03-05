В Центре дерматологии и венерологии стартовала акция «Весна — к косметологу пора!»

Акция «Весна — к косметологу пора!» стартовала в филиале «Коломенский» Центра дерматологии и венерологии в понедельник, 5 марта.

С 5 по 7 марта все желающие смогут получить бесплатные консультации дерматологов-косметологов, трихологов и гинекологов.

Во время акции специалисты будут проводить неинвазивную диагностику кожи, волос, ногтей (дерматоскопию, трихоскопию). Также при наличии специальных показаний будет проводиться забор биоматериалов и лабораторная проверка на грибки, диагностические исследования на клеща-демодекс, консультации психологов и гинекологов.

Кроме того, все участники акции получат дополнительные материалы по уходу за кожей и специальному диетическому питанию. А для девушек и женщин Центр подготовил подарок — представительницы прекрасного пола смогут выбрать одну процедуру: «Стойкий лифтинг», безинъекционную мезотерапию, противокуперозную или себорегулирующую процедуры.

«Цель акции — информировать женщин о возможностях современной косметологии в области сохранения молодости кожи, устранения эстетических недостатков, коррекции возрастных изменений, лечения заболеваний волос и кожи, а также рассказать женщинам о взаимосвязи проблем с кожей с болезнями половых органов, важности регулярных осмотров у гинекологов и проверок родинок и новообразований», — отмечают организаторы.

Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо иметь при себе полис и паспорт обязательного медицинского страхования, если ребенку не исполнилось 14 лет — свидетельство о рождении.

Предварительная запись на консультации осуществляется по телефонам: 8-903-002-57-95 и 8-962-932-04-48. Осмотры пройдут 5-7 марта с 9:00 до 17:00 в филиале «Коломенский» Научно-практического центра дерматологии и венерологии по адресу: Коломенский проезд, дом 4, строение 12.