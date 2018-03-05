11 продуктов, которые улучшат твою кожу

Наверняка ты часто задумываешься о том, как сохранить кожу гладкой, упругой и светящейся на долгое время. Конечно и генетика, и внешнее воздействие, и то, какой косметикой ты пользуешься влияет на внешний вид лица, но наибольшее воздействие оказывает именно рацион питания, так что проверь, есть ли эти полезные для кожи продукты в твоем холодильнике.

1. Ананас

Ананас содержит бромелаин — подвид ферментов, который обладает противовоспалительным действием и ускоряет процессы репарации тканей. Кроме того, в нем содержится немало витаминов и минералов, кальций, магний, бета-каротин, фолиевая кислота и многие другие важные элементы, которые участвуют в выработке новых клеток кожи.

2. Вино

Новое исследование, опубликованное в журнале Agricultural and Food Chemistry, установило, что вино уничтожает бактерии, вызывающие воспаление полости рта и заболевания десен. Антиоксиданты способны даже остановить кариес и переодонтальные инфекции, которые могут привести к раку или болезням сердца. Исследователи уверены, что это открытие будет использоваться при изготовлении новых зубных паст с добавлением вина и специальных ополаскивателей. Мы бы не отказались и от нового вкуса жвачки.

3. Алоэ вера

Обычно мы используем его при ожогах или порезах, но и употребление внутрь может быть весьма эффективным, ведь алоэ отлично подходит для повышения гидратации желудочно-кишечного тракта и кожи, выводит токсины, стимулирует иммунную систему, уменьшает уровень холестерола в крови и контролирует уровень сахара. Кроме того, он содержит двадцать из двадцати двух самых важных для организма аминокислот!

4. Кокосовая вода

Из-за маркетингового шума у многих создалось впечатление, словно кокосовая вода лечит от всех возможных болезней. На деле же не многие исследования подтвердились. Что точно выяснили ученые — этот напиток отлично позволяет восполнить запасы жидкости в организме, а также содержит полезные электролиты вроде магния и калия.

5. Протеин

Протеин требуется любому рациону, даже если ты активно не занимаешься спортом. Кто-то предпочитает употреблять побольше мяса, кому-то подойдут специальные добавки. В любом случае, вне зависимости от формы, в нем содержатся полезные аминокислоты, которые задействованы в регенерации клеток кожи, а также в строительстве тканей. А вот нехватка этого компонента ведет к проявлению множества негативных факторов от ухудшения оттенка кожи до расслоения ногтей.

6. Овес

Овес обладает низким гликемическим индексом и влияет на кровообращение, что ведет к улучшению гидратации и препятствует возникновению морщин. Регулярное употребление овсянки улучшит состояние волос и кожи, а курсы приема можно повторять трижды в год.

7. Ягоды

Ягоды наполнены антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, ухудшающими строение тканей. Свободные радикалы попадают в наш организм с выхлопным дымом, лекарствами, спиртными напитками и овощами, обработанными химическими удобрениями, а также образовываются в клетках при стрессе и травмах. Отлично с задачей справляются флаваноиды, которых больше всего содержится в ягодах темного цвета: чернике, голубике и ягодах годжи.

8. Авокадо

Этот продукт абсорбирует полезные вещества и витамины в коже, что помогает предотвратить возникновение морщин. Он содержит пантотеновую кислоту, необходимую для нормализации обменных процессов, а также вытесняет «плохой» холестерин, оседающий на стенках сосудов. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в авокадо, делают кожу упругой и придают ей здоровый и сияющий вид.

9. Желатин

Желатин является гидролизованным коллагеном, который используется в пищевой промышленности. Он отлично подходит для укрепления связок, хрящей, а также для улучшения питания мышц. Принимать, правда, его стоит с осторожностью, особенно если у тебя есть проблемы с кислотностью желудка или работой поджелудочной железы.

10. Оливковое масло

Жидкое золото активно стимулирует рост волос, воздействуя на поврежденные волосяные луковицы изнутри. Жирные кислоты, входящие в его состав, бережно удаляют омертвевшие клетки и питают кожу, удерживая в ней влагу и не забивая поры. Кроме того, оливковое масло не вызывает аллергической реакции, а значит, отлично подходит для ухода за чувствительной кожей.

11. Брокколи

Этот продукт содержит сульфорафан — растительный компонент, который обладает антибактериальным эффектом, а также имеет противораковые свойства. Брокколи помогает усваивать витамин D и воздействует на глюкорафанин, который стимулирует регенерацию здоровых клеток кожи.