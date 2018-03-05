9 самых популярных весенних ароматов для дома

Чем должен весной пахнуть интерьер? У каждого из нас свой ответ на этот вопрос. Кто-то предпочитает, чтобы дома пахло пирогами, кто-то привык к индийским ароматическим палочкам, кто-то делает собственное саше из ароматных трав. Ну а мы покупаем расфасованный по бутылкам «непревзойдённый аромат для дома». В этом материале мы решили разобраться, какие ароматы пользуются наибольшим спросом по весне.

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Цитрус

За зиму мы устали от рождественских сладких ароматов корицы, ванили и глинтвейна. Авитаминоз диктует новые условия жизни, и организм самостоятельно выбирает свежесть и витамин С.

Восточные сказки

Мечты о скором отпуске и ностальгия по экзотическим путешествиям прошлого заставляют нас снова и снова разыскивать среди огромного количества предложений «Тайну сандала».

Гроза

Среди предложений одного уже довольно известного бренда существует целая коллекция странных ароматов, о которых ещё несколько лет назад мы и мечтать не могли. «Гроза» как раз такой вариант. Производитель обещает, что запах озона и влажной земли мягко пропитает каждый сантиметр вашего жилища. И многие проникаются идеей.

Сладости

Сахарная вата, шоколадный фонтан, карамель, имбирное печенье… Всё это, конечно, хорошо, но пробуждает страшный аппетит. Хотя для многих из нас это не преграда.

Утренний сад Яблоневый цвет, сакура, ландыши, нарциссы, роса, пробивающиеся сквозь ветви первые лучи солнца… В большом городе это только фантазии, и пока не придёт лето, а вместе с ним отпуск, ублажить страждущую душу можно соответствующими ароматами.

Домашний очаг

Запахи костра, камина, горящих свечей, закупоренные в бутылки, сейчас можно найти на полках многих специализированных магазинов. У вас не доходят руки до покупки биокамина? Начните с аромадиффузора с запахом костра.

Полевые цветы

Самый распространённый вариант, выбираемый в качестве подарка.

Бутики

Вам тоже нравится, как пахнет в дорогих магазинах? Иногда брендовые бутики используют реплики женских и мужских парфюмов. А временами это бутилированные ароматы кожи, горного воздуха и мускуса.

Алкоголь

Этот вариант предпочитают мужчины: запах виски и кубинских сигар; рома, металла и морской воды; коктейля «белый русский», шерсти и дождя. Здесь всё зависит от типологии личности и фантазии отдельно взятого представителя сильного пола.

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