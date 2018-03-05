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Как безболезненно сделать эпиляцию и быстро избавиться от целлюлита: личный опыт
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Как безболезненно сделать эпиляцию и быстро избавиться от целлюлита: личный опыт 

WMJ.ru 5 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Многие девушки сталкивались с такой проблемой, как целлюлит. Избавиться от него порой ой как непросто. Кремы, скрабы, маски, обертывания — все это иногда не приносит желаемого результата. Однако WMJ.ru нашел выход из этого положения. О том, как навсегда избавиться от ненавистного целлюлита, расскажет новая ведущая программы Beauty room на телеканале Russian Music Box Анна Городжая. Эта очаровательная блондинка лично протестировала аппаратную методику для коррекции фигуры процедуру «Эндосфера-терапия» и готова поделиться с тобой всеми ее преимуществами.
Еще одна извечная проблема девушек — нежелательные волосы на теле. Способов избавиться от них масса. Один из самых эффективных — безболезненная процедура лазерной эпиляции. Однако, несмотря на всю ее популярность, многих девушек она до сих пор приводит в смятение, а некоторых просто пугает название. Поэтому они действуют по старинке, отдавая предпочтение эпиляции с помощью воска или сахара, что, согласись, довольно больно. Фитнес-тренер и блогер Любовь Сидоркина решила помочь тебе разобраться в особенностях этой процедуры и испробовала ее на себе. Хочешь узнать, что из этого вышло? Тогда смотри видео!
Смотри программу Beauty room на телеканале Russian Music Box по воскресеньям в 18:00, а также повтор выпусков по субботам в 12:00 и узнаешь все о красоте, отдыхе, трендах и бьюти-процедурах.
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Фото:Shutterstock
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