Жительницы столицы смогут получить бесплатную консультацию от врачей накануне 8 марта

Пациентки смогут проконсультироваться у трихологов, психологов, гинекологов и дерматологов-косметологов.

С 5 по 7 марта с 09:00 до 17:00 накануне Международного женского дня бесплатные консультации для жительниц столицы проведут специалисты из филиала «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

Пациентки смогут проконсультироваться у трихологов, психологов, гинекологов и дерматологов-косметологов.

Им предлагается ряд услуг:

— диагностика кожи, волос и ногтей;

— исследование волосяных луковиц;

— проверка на грибковые инфекции и зараженность клещом демодекс.

Также в центре можно получить:

— рекомендации по ежедневному уходу за волосами;

— советы по уходу за кожей;

— помощь с выбором диеты при акне.

Дамы смогут выбрать одну бесплатную аппаратную процедуру на свой вкус:

— стойкий лифтинг;

— безынъекционную мезотерапию лица;

-, противокуперозную процедуру;

— себорегулирующую процедуру для лица.

Проконсультироваться насчет выбора можно с косметологом, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16 столичных парков подготовили праздничную программу к 8 марта

На сцене театра «Мост» встретились Цветаева и Маяковский