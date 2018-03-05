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Жительницы столицы смогут получить бесплатную консультацию от врачей накануне 8 марта
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Жительницы столицы смогут получить бесплатную консультацию от врачей накануне 8 марта 

Вечерняя Москва 5 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Пациентки смогут проконсультироваться у трихологов, психологов, гинекологов и дерматологов-косметологов.
С 5 по 7 марта с 09:00 до 17:00 накануне Международного женского дня бесплатные консультации для жительниц столицы проведут специалисты из филиала «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.
Пациентки смогут проконсультироваться у трихологов, психологов, гинекологов и дерматологов-косметологов.
Им предлагается ряд услуг:
— диагностика кожи, волос и ногтей;
— исследование волосяных луковиц;
— проверка на грибковые инфекции и зараженность клещом демодекс.
Также в центре можно получить:
— рекомендации по ежедневному уходу за волосами;
— советы по уходу за кожей;
— помощь с выбором диеты при акне.
Дамы смогут выбрать одну бесплатную аппаратную процедуру на свой вкус:
— стойкий лифтинг;
— безынъекционную мезотерапию лица;
-, противокуперозную процедуру;
— себорегулирующую процедуру для лица.
Проконсультироваться насчет выбора можно с косметологом, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
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