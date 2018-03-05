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Акция «Весна — к косметологу пора!» стартовала в дерматологическом центре «Коломенский»
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Акция «Весна — к косметологу пора!» стартовала в дерматологическом центре «Коломенский» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 5 марта 2018
Фото: Борисовские пруды
Акция ««Весна — к косметологу пора!» началась в Окружном филиале «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения в понедельник, 5 марта. Бесплатные консультации от дерматолога-косметолога, трихолога и гинеколога пройдут в течение трех дней, до 7 числа.
Специалисты центра проведут обследование и расскажут посетительницам о том, как поддерживать здоровье и красоту своего тела.
— В течение трех дней наши врачи будут проводить неинвазивную диагностику кожи, волос, ногтей, исследование волосяных луковиц, консультацию клинического психолога, консультацию гинеколога и раздадут информационные материалы с рекомендациями по ежедневному уходу и диете за проблемной кожей при акне. Кроме того, в честь 8 Марта женщинам подарят одну аппаратную процедуру на выбор: «Стойкий лифтинг», «Увлажняющая процедура лица — безинъекционная мезотерапия лица», «Противокуперозная процедура лица» или «Себорегулирующая процедура», — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» пресс-секретарь Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Наталья Тимашова.
Пройдет акция с 9:00 до 17:00.
Фото: Городская поликлиника №2
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