Москвички в канун 8 марта смогут бесплатно получить консультации врачей

Жительниц Москвы в канун Международного женского дня проконсультируют косметологи, трихологи и гинекологи. Бесплатные консультации пройдут с 5 по 7 марта, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Принимать пациентов будут в филиале «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии. В рамках мероприятия проведут дерматоскопию, то есть неинвазивную диагностику кожи, волос, ногтей, а также трихоскопию. При необходимости можно будет получить консультацию клинического психолога и гинеколога.

Обратившимся дадут рекомендации по ежедневному уходу за проблемной кожей при акне, диете при акне, а также материалы с рекомендациями по ежедневному уходу за кожей, в зависимости от ее типа, по уходу за волосами.

Также всем женщинам и девушкам на выбор предложат одну бесплатную аппаратную процедуру: «Стойкий лифтинг», «Увлажняющая процедура лица — безинъекционная мезотерапия лица», «Противокуперозная процедура лица» или «Себорегулирующая процедура».

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Чтобы попасть на прием и консультацию к врачам, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (903) 002-57-95; 8 (962) 932-04-48.