Ещё
Москвички в канун 8 марта смогут бесплатно получить консультации косметологов, трихологов и гинекологов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвички в канун 8 марта смогут бесплатно получить консультации косметологов, трихологов и гинекологов 

Агентство «Москва» 5 марта 2018
Фото: Reuters
Столичные врачи проконсультируют жительниц Москвы по вопросам женского здоровья: с 5 по 7 марта 2018 г. желающие смогут бесплатно получить консультации косметологов, трихологов и гинекологов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«В течение трех дней (5-7 марта) в филиале «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы столичные врачи будут консультировать всех женщин по вопросам женского здоровья и красоты. Пациенток будут принимать дерматологи-косметологи, трихологи и гинекологи», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках мероприятия будет проведена дерматоскопия (неинвазивная диагностика кожи, волос, ногтей), трихоскопия (при проблемах волос: исследование волосяных луковиц), также при необходимости можно будет получить консультацию клинического психолога и гинеколога. Обратившиеся смогут получить информационные материалы с рекомендациями по ежедневному уходу за проблемной кожей при акне, диете при акне, а также материалы с рекомендациями по ежедневному уходу за кожей, в зависимости от ее типа, по уходу за волосами. Также всем женщинам и девушкам будет предложена одна бесплатная аппаратная процедура на выбор (по рекомендации косметолога): «Стойкий лифтинг», «Увлажняющая процедура лица — безинъекционная мезотерапия лица», «Противокуперозная процедура лица» или «Себорегулирующая процедура».
В пресс-службе пояснили, что для получения перечисленных процедур бесплатно обязательно при себе иметь паспорт (на детей до 14 лет — свидетельство о рождении) и полис ОМС. Чтобы попасть на прием и консультацию к врачам, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (903) 002-57-95; 8 (962) 932-04-48.
Агентство «Москва»: последние новости
Отпевание О.Табакова будет закрытым по желанию родственников СК начал проверку о жестоком обращении со львенком в кальянной на севере Москвы Московский Роспотребнадзор стал идентифицировать заявителей при получении жалоб на товары и услуги
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Нежданчик» от России270
Поклонская «подложила свинью» Собчак262
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1275
Трамп разводится10
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле87
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
00:33
Газманов отказался от третьего ребенка
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение