Москвички в канун 8 марта смогут бесплатно получить консультации косметологов, трихологов и гинекологов

«В течение трех дней (5-7 марта) в филиале «Коломенский» Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы столичные врачи будут консультировать всех женщин по вопросам женского здоровья и красоты. Пациенток будут принимать дерматологи-косметологи, трихологи и гинекологи», — говорится в сообщении. Столичные врачи проконсультируют жительниц Москвы по вопросам женского здоровья: с 5 по 7 марта 2018 г. желающие смогут бесплатно получить консультации косметологов, трихологов и гинекологов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как уточняется, в рамках мероприятия будет проведена дерматоскопия (неинвазивная диагностика кожи, волос, ногтей), трихоскопия (при проблемах волос: исследование волосяных луковиц), также при необходимости можно будет получить консультацию клинического психолога и гинеколога. Обратившиеся смогут получить информационные материалы с рекомендациями по ежедневному уходу за проблемной кожей при акне, диете при акне, а также материалы с рекомендациями по ежедневному уходу за кожей, в зависимости от ее типа, по уходу за волосами. Также всем женщинам и девушкам будет предложена одна бесплатная аппаратная процедура на выбор (по рекомендации косметолога): «Стойкий лифтинг», «Увлажняющая процедура лица — безинъекционная мезотерапия лица», «Противокуперозная процедура лица» или «Себорегулирующая процедура».

В пресс-службе пояснили, что для получения перечисленных процедур бесплатно обязательно при себе иметь паспорт (на детей до 14 лет — свидетельство о рождении) и полис ОМС. Чтобы попасть на прием и консультацию к врачам, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (903) 002-57-95; 8 (962) 932-04-48.