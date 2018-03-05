30 вопросов косметическим химикам, которые вы хотели задать

Какие компоненты в составе косметики ушли в прошлое? Как подбирать средства с кислотами? Вредны ли парабены на самом деле? BeautyHack попросил двух специалистов ответить на важные вопросы о косметических ингредиентах и их пользе (и вреде) для человека.

Практикующий косметический химик (@anna_sharova_pro), технолог, создатель уходовой косметики для тела и волос SharovaPro

Каких консервантов в составе косметических средств нужно избегать и почему?

Обращайте внимание на то, чтобы в составе не было длинноцепочечных парабенов с корнями «Butyl», «Isobutyl», «Pentil» и так далее. Европейский косметический союз запретил их использование с 2012 года из-за доказанного псевдоэстрогенного эффекта (то есть влияния на репродуктивную функцию женщин). Однако производители косметики могут использовать длинноцепочечные парабены примерно в 0,1% ввода. Это удобно: средства с парабенами имеют дольший срок хранения.

Еще один нежелательный компонент — Bronopol (2-бром-2-нитро-1,3-пропандиол). Консервант, содержащий бром, не несет с собой ничего хорошего для кожи и организма в целом. Особенно, если он находится в составе несмываемых продуктов. Между тем, он не запрещен, просто использовать его уже как-то стыдно. Bronopol может быть причиной аллергии, дерматита и воздействовать на функционирование клеточных систем.

Зачем минеральные масла добавляют в косметические средства?

Это дешево и удобно для производителя! Технически их легко добавить в рецептуру средств, они не замерзают, не прогоркают, неплохо смешивается с водой в двухфазных продуктах, в отличие от жирных масел.

Вредны ли минеральные масла для человека?

Они не столько вредны, сколько бесполезны.

Обратите внимание, часто липкие жирные средства для тела с минеральными маслами в составе не несут никакой пользы, не увлажняют и не питают кожу.

Вы нанесли его на кожу, оно липкое, вокруг все в масле, а стоит смыть — и кожа все равно сухая. К тому же, минеральное масло комедогенно, то есть закупоривает поры.

Но не путайте минеральные масла с искусственными и необходимыми маслами-эмолентами. Например, Caprylic/Capric Triglyceride (производное кокосового масла) — это очень хорошо! Этот компонент смягчает кожу, питает ее и восстанавливает.

Можно ли людям с жирной кожей использовать средства с минеральными маслами?

Не советую. Первую причину я уже озвучила выше — лишняя атака на поры. Коже и так сложно, зачем портить ей жизнь продуктами переработки нефти: парафинами и вазелиновым (то есть минеральным) маслом.

Какую роль играют растительные масла в составе косметики?

Растительные масла — это питание и увлажнение одновременно. Солюбилизированное масло (то есть прошедшее стадию растворения под действием поверхностно-активных веществ) позволяет коже получать внушительную часть нужного ей питания. Ищите в составах кремов жирные масла оливы, авокадо, миндаля, зародышей пшеницы, ши (каритэ), кокоса.

С какой целью силиконы добавляются в косметические средства?

Чаще всего текстура средств с силиконами кажется нам прямо-таки бархатной! Крема с ними равномерно, без разводов распределяются по коже. А еще летучие силиконы часто используют для производства двухфазных средств.

Силикон и вода шикарно сочетаются, силикон (маслянистая часть средства) растворяет косметику, а вода убирает пленку и излишки жира с кожи.

Несмотря на множество спорных мнений эти компоненты не способны нанести вред. Однако большое значение имеет их концентрация в составе. Больше силиконов в кремах, меньше — в шампунях.

Какие силиконы считаются самыми безопасными?

С каждым днем видов силиконов все больше и больше. Но самые распространенные и вместе с тем безопасные — Dimethicone и Cyclopentasiloxane.

На каком месте должны быть силиконы в списке компонентов, чтобы средство считалось безопасным?

Примерно 4, 5 или 6 позиция в кремах и в середине списка компонентов — в шампунях.

Какие отдушки могут вызывать сильную аллергическую реакцию?

Вы удивитесь, но на первом месте эфирные масла! А также отдушки с аллергенами в составе. Например, geraniol и citral (3,7-диметил-2,6-октадиеналь).

В чем отличие синтетических отдушек от натуральных?

Главное отличие — в цвете! Натуральная отдушка «миндаль» через месяц окрасит крем в оттенок капучино, искусственная — сохранит белоснежным на протяжении всего срока годности. Но вы никак не сможете понять, натуральная или синтетическая отдушка содержится в средстве.

Аллергические реакции могут вызывать и натуральные, и синтетические отдушки. Если у вас склонность к аллергии, выбирайте средства с пометкой «парфюмерная композиция гипоаллергенна». Но, конечно, многим производителям дешевле использовать искусственный аромат с аллергенами.

Гипоаллергенные отдушки применяются для производства детской косметики, средств для беременных и кормящих, продуктов для интимной гигиены.

Какие компоненты в дезодорантах реально оказывают вред?

Aluminium chlorohydrate очень многие ругают. Но исследования о возможном вреде до сих пор ведутся, а компонент не спешат исключать из состава косметических средств. Я — технолог, поэтому выступаю за реальность и действенность рецептур! И должна сказать, что Aluminium chlorohydrate шикарно работает в составе антиперспирантов.

Какие спирты в составе косметических средств безопасны?

Цетилстеариловый (Ceto Stearyl Alcohol) и цетиловый (Cetyl Alcohol) спирты. Они упрощают смешивание компонентов, регулируют их вязкость, не раздражают кожу и создают влагоудерживающую пленку. Такие спирты есть в бальзамах, кондиционерах, масках для волос, лосьонах, кремах и твердых деходорантах. Жирные спирты — частый компонент густых плотных зимних средств.

Каких сульфатов в составе косметических средств нужно избегать?

Sodium lauryl sulfate (SLS) и Sodium laureth sulfate (SLES) на самом деле сильно сушат кожу.

Но SLES — на данный момент самый экономичный и работающий ПАВ. При разумном вводе он будет абсолютно безопасен. Если SLES — часть композиции ПАВа, то он будет на 3, 4 или 5 месте в списке ингредиентов. На такой позиции он коже не навредит!

Какие ПАВы считаются самыми мягкими?

Одни из самых мягких и дорогих — лаурил натрия аминокислот яблока (Sodium Cocoyl Apple Amino Acids) и лаурил натрия аминокислот овса (Sodium Lauroyl Oat Amino Acids). Они даже тест на раздражение слизистой оболочки глаз выдержали. Не раздражают!

Как подбирать средства с кислотами в составе?

Ориентируйтесь на проблему и консультируйтесь с косметологом. Большинство средств очень достойно ведут себя на коже и неагрессивны. Советую обратить внимание на гликолевую, яблочную, молочную кислоты — своего рода бестселлеры. Все они качественно ускоряют регенерацию клеток, отшелушивают омертвевшие частички, обновляют кожу.

Сейчас набирают популярность средства с феруловой кислотой. Она защищает кожу от фотостарения, помогает при лечении гиперпигментации, успокаивает воспаленную кожу. Именно поэтому феруловая кислота часто сопровождается витамином С в формулах — вместе они работают над еще более активным отбеливанием.

Какие кислоты необходимы жирной коже?

Для жирной кожи советую активную гликолевую кислоту. Она осветляет, обновляет, помогает закупоренным порам, качественно удаляет омертвевшие клетки и помогает в борьбе с морщинами.

Легкие кислотные пилинги нужны и для сухой кожи — проблемы пигментации и возраста касаются всех.

Есть мнение, что гиалуроновая кислота в составе уходов не может проникать глубоко в кожу, а значит не работает. Так ли это и важен ли этот компонент в составе косметических средств?

Именно гиалуроновая кислота (Hyaluronic acid) может! А гиалуронат натрия (Sodium hyaluronate), который часто можно встретить в составе косметических средств, не может.

Но гиалуроновой кислоте нужен проводник — гидролизированные глюкозаминогликаны (Chondroitin sulfate, β-glucan, например). А их в составе кремов чаще всего днем с огнем не сыщешь. Но сама по себе гиалуроновая кислота также важна, она увлажняет, пусть даже и роговой слой кожи.

Из каких основных компонентов состоят увлажняющие кремы?

Тут стандартная схема: вода, жирная часть, активы. Для эффективного увлажнения в составе кремов не должно быть минерального масла, зато нужен хороший активный ряд: триметилглицин (Betaine), пантенол (panthenol), коньяк маннан (Konjac glucomannane).

В чем разница между дневными и ночными кремами?

В дневных кремах зачастую больше силиконов и искусственных масел, но меньше активов. В ночные, наоборот, добавляют больше жирных масел (за исключением ночных средств для глаз!) и активных компонентов, меньше силиконов и искусственных масел. Имейте в виду, что ночью кожа — самая благодарная и восприимчивая к уходу.

Почему важно обращать внимание на уровень кислотности средств?

Уровень кислотности играет важную роль в средствах для женской интимной гигиены и волос.

Чем кислее (то есть уровень pH 6,9 и ниже), тем безопаснее для здоровья и полезнее для волос.

В случае с другими продуктами это не так критично, но с другой стороны: мало кто захочет умываться щелочными средствами.

Какие компоненты в составе косметики реально справляются с пигментацией?

Считаю, что это хромaбрайт от компании Lipotec. Он обозначается как диметилметоксихроманпальмитат (Dimethylmethoxy Chromanyl Palmitate). Я лично вылечила им пару сложных случаев.

Какую роль играют сквалан и сквален в составе косметики? В каких средствах их можно встретить?

Разница между этими двумя компонентами в способе производства и типе связей в молекулах. Сквалан имеет одинарные связи в молекулах, производится из растительного масла и чаще используется в косметической промышленности. А источником сквалена является печень акулы. Главные функции обоих — увлажнение, регенерация и удержание влаги. Поэтому сквалан и сквален можно встретить в сыворотках для лица, масках, кремах для сухой и чувствительной кожи, лосьонах для проблемной кожи.

Какие пептиды в составе косметики работают и почему?

Их целая армия! Работают каждый по своему принципу. Ответственный за мимику Acetyl Hexapeptide-8 не дает образовываться комплексу SNARE-25, который участвует в высвобождении нейропередатчика ацетилхолина и не дает мышце сокращаться. Palmitoyl Dipeptide-10 стимулирует синтез коллагена и деление фибропластов, CopperTripeptide-1 ускоряет регенерацию, Myristoyl Tripeptide-31 защищает от свободных радикалов — у них очень широкий спектр действия.

Есть ли польза от муцина улитки в составе косметики? Как он работает?

Говорят, что муцин в косметике творит чудеса, я считаю его обычным экстрактом, с содержанием сухого вещества в 0,2%, и не вижу ничего супер уникального. Главные задачи этого компонента — антистресс и увлажнение.

Какие компоненты на данный момент считаются самыми дорогостоящими в составе кремов для лица?

Например, отбеливающий хромобрайт, о котором я рассказывала выше, гиалуроновая кислота, различные формы витамина С, пептиды в работающих концентрациях.

Какие компоненты в состваве косметики ушли в прошлое?

ТЭА (триэтаноламин), парабены, стеарин, полиакриловая кислота. Это компоненты из категории «уже стыдно». Они заменены на более современные регуляторы кислотности, консерванты, новые эмульгаторы и базы, загустители.

Креативный директор PROmakeup Laboratory

Вреден ли тальк в составе косметики?

Тальк — единственный минерал, который разрешен в детской косметике, потому что он гипоаллергенный и абсолютно безопасный. Не просто так мировые косметические бренды, такие как Charlotte Tilbury, Tom Ford, Armani, используют тальк в своих средствах. Тальк придает косметике очень приятные тактильные ощущения. В природе он имеет структуру пластинки, поэтому так гладко наносится и легко растушевывается. Тени с тальком — самые стойкие. Когда косметика скатывается с кожи? Когда ее растворяет масло. А у талька как у минерала очень высокий коэффициент маслоемкости. Именно поэтому тальковые пудры и присыпки так эффективно абсорбируют влагу и жир.

Забивает ли тальк поры?

Я много общаюсь с врачами, химиками во всем мире — еще ни один человек мне не сказал, что существует научная доказательная база о комедогенности талька. Нет в промышленности такого миксера, который может разбить минерал до размера меньше поры. Это значит, что он никогда не провалится в пору и не приведет к ее закупорке.

Какую функцию выполняют парабены в составе средств?

Парабены — единственные на сегодняшний день консерванты широкого спектра действия. Они работают как антибактериальное средство от инфекций любого вида. Плохо ли это? Конечно, нет.

Консерванты добавляют в составы, в которых содержится вода, — именно в них может развиваться и жить микробиология. Водную формулу надо очень хорошо защитить консервантом, а в помаде или, например, тенях, они не нужны. Зато нужны в туши для ресниц. Как человек, имеющий отношений к разработкам, я всегда выберу тушь на парабенах, потому что тушь контактирует непосредственно со слизистой. Только парабены избавляют средство от плесени, грибка, вируса — от любой грязи.

Парабены безопасны — это самый изученный в мире консервант. Как человек, который знает индустрию производства изнутри, могу точно сказать: безопаснее взять ингредиент, который изучают 20 лет, чем консервант, который вчера признали консервантом.

Тем более что законодательство устроено так — если есть хотя бы подозрение, что какой-то ингредиент может нанести вред здоровью, он тут же попадает в черный список, а компании-производители во всем мире должны исключить его из своих составов. Если бы было хоть малейшее подозрение, что эти консерванты канцерогенны или приводят к онкологии, они уже были бы запрещены.

Можно ли взрослым использовать детскую косметику?

Многие любят брать для себя в домашний уход средства из детской косметики, но этого нельзя делать. У ребенка pH кожи — 7,7 единиц, а у нас — 5,5. В детских кремах часто содержится вазелин — он допускается, потому что у ребенка практически отсутствуют поры как живой элемент, они у него не могут закупориться.

У детей часто бывает потеря влаги, из-за этого в детские средства добавляют минеральные масла. Они создают на коже запирающую пленку, которую ни в коем случае нельзя создавать на коже взрослого человека. Компании Johnson’s Baby даже запретили рекламировать детское масло для взрослых.

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