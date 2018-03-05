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Пирсинг пупка — правильный уход
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Пирсинг пупка — правильный уход 

МедикФорум 5 марта 2018
Фото: МедикФорум
Скоро лето, а значит можно носить нескромные одежки самое время. И при всем этом демонстрируя окружающим самые интересные части твоей фигуры. Например сексуальный животик, а с пирсингом в пупке он будет смотреться стильно и привлекательно. Когда сделаешь пирсинг в пупке — правильный уход на первых этапах просто необходим. МедикФорум собрал все плюсы и минусы пирсинга Могу сказать, что плюсов гораздо больше чем минусов. Пирсинг можно полностью считать безопасным, главное придерживаться некоторых правил. 1) Делайте пирсинг только у специалиста в салоне. 2) На протяжение четырех месяцев необходимо обрабатывать пупок различными дезинфицирующими средствами. Так, как ранки на животике зарастают медленно. 3) После такой процедуры не носите стягивающую одежду, отдайте предпочтение свободной одежде в районе талии. 4) Не вставляйте сразу после прокола большие сережки или кольца они могут цепляться за одежду и Вам будет не комфортно, к тому же ранка заживать будет дольше, используйте по — первой самую обычную серьгу. 5) Ранку следует обрабатывать раствором (хлоргексидином) один раз в день, после приема ванны, а также смажьте маслом лаванды. 6) Есть еще один способ обрабатывать ранку, для этого понадобится чайная ложка морской соль и пол стакана теплой кипяченой воды. Такая процедура ускоряет процесс заживления кожи. После прокола ранка начнет краснеть и покроется коростой, — обрадую Вас — это хорошо, значит пошел процесс восстановления, главное не забывайте делать вышеперечисленные процедуры и буквально через 2 недели покраснения уйдут и короста тоже. Напоминаем серьгу в процессе заживления ранки ни в коем случае не вынимайте. Снять или поменять ее можно, только после заживления ранки. Если меняете украшение помните следующее, вынимайте серьгу аккуратно и медленно, кожица внутри прокола нежная. Дальше смажьте место пирсинга кремом или маслом лаванды. Чтобы без всяких проблем вставить другое украшение. Пирсинг пупка и уход за ним следует делать, не забывайте о гигиене, следуйте выше перечисленным пунктам. Не заменимый уход для пирсинга в пупке — это солнечные ванны. Отлично подходит, как солярий, так и просто загорания на пляже. Ведь солнце приносит организму витамин D. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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