В Ростове изобретают аппарат для ускорения регенерации кожи

Ассистент Донского государственного технического университета Наталия Колпачева занимается разработкой аппарата для ускорения регенерации кожи. Его можно будет применять в медицине и косметологии. В версии для домашнего использования разработку можно будет купить за 10 тыс. руб, а для профессионального — за 250-500 тыс. руб.

Особенностью новой разработки стала новая технология. Она заключается в комбинировании вакуумного массажа, ультразвукового воздействия и радиочастотного нагрева при обработке тканей пациента. С помощью аппарата можно будет корректировать фигуру пациента, удаляя жировые отложения, а также лечить целлюлит и омолаживать кожу, заживлять шрамы и рубцы, удалять морщины. При этом израильский аналог аппарата оказывает только ультразвуковое воздействие.

«Я предлагаю принципиально новую технологию для использования в косметических процедурах, которая основана на одновременном воздействии на ткань рядом физических и биологических факторов. Они обеспечивают кавитационный и термический лизис, лимфатический дренаж, усиление кровотока и естественных процессов в тканях. Если говорить о жировых тканях, то они будут быстрее рассасываться и выводиться естественным путем», — рассказала разработчик нового прибора.