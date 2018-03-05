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В Ростове изобретают аппарат для ускорения регенерации кожи
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В Ростове изобретают аппарат для ускорения регенерации кожи 

Деловое сообщество 5 марта 2018
Ассистент Донского государственного технического университета Наталия Колпачева занимается разработкой аппарата для ускорения регенерации кожи. Его можно будет применять в медицине и косметологии. В версии для домашнего использования разработку можно будет купить за 10 тыс. руб, а для профессионального — за 250-500 тыс. руб.
Особенностью новой разработки стала новая технология. Она заключается в комбинировании вакуумного массажа, ультразвукового воздействия и радиочастотного нагрева при обработке тканей пациента. С помощью аппарата можно будет корректировать фигуру пациента, удаляя жировые отложения, а также лечить целлюлит и омолаживать кожу, заживлять шрамы и рубцы, удалять морщины. При этом израильский аналог аппарата оказывает только ультразвуковое воздействие.
«Я предлагаю принципиально новую технологию для использования в косметических процедурах, которая основана на одновременном воздействии на ткань рядом физических и биологических факторов. Они обеспечивают кавитационный и термический лизис, лимфатический дренаж, усиление кровотока и естественных процессов в тканях. Если говорить о жировых тканях, то они будут быстрее рассасываться и выводиться естественным путем», — рассказала разработчик нового прибора.
В прошлом году проект разработки победил в программе Фонда содействия инновациям «УМНИК» по направлению «Медицина будущего». Донскому ученому выплатили 500 тыс. руб гранта.
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