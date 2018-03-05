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Как сделать лучший подарок на 8 марта?
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Как сделать лучший подарок на 8 марта? 

BeautyHack.ru 5 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
Находитесь в поиске подарка, который понравится всем? Делимся тайным знанием!
В предпраздничной суете очень сложно найти время и силы, чтобы купить подарок, который точно обрадует маму, сестру, подругу или коллегу. Mahash Spa подготовил для нас сертификаты на три варианта спа-программ, которые понравятся даже девушкам, у которых нет времени на спа и точно обрадуют тех, кто давно хотел посвятить время себе.
Бонус — до 8 марта сертификаты можно купить с приятной скидкой в 30%, а воспользоваться ими можно будет до мая 2018 года.
Программа Spring me up  Этот комплекс подойдет для тех девушек, у кого нечасто получается побаловать себя. Сначала вам предложат расслабиться в хаммаме, потом сделают антиоксидантый пилинг для тела и расслабляющий массаж. А после предложат отдохнуть и выпить чаю в зоне отдыха, но только после экспресс-ухода за лицом. Цена со скидкой: 10 500 руб.
Программа Happiness in my hands
Нет отдыха лучше, чем привести в порядок свои руки. За 1 час 40 минут ваши руки получат комплексный антиоксидантный уход на основе минералов мертвого моря, а после — сделают покрытие лаком Fedua. Цена со скидкой: 3 400 руб.
Программа Young and Beautiful
Отличный вариант для тех, кто давно хочет посвятить себе целый день и полностью окунуться в атмосферу настоящего спа-отдыха. Вас ждет хамам и ароматерапия, массаж и органический уход за телом, восстанавливающий уход для волос Aveda и укладка. Цена со скидкой: 16 000 руб.
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