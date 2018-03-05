Что в составе: маска от черных точек Black Head Pore Strip

Для какого типа кожи эта маска подойдет лучше всего? Какие компоненты отвечают за очищение, а какие — за увлажнение? Разбираем состав маски от черных точек вместе с независимым визажистом Анжеликой Баклагой.

Попробуем разобраться в качестве и пользе Black Head Pore Strip. Стоит оговориться, что состав у нас не 100% точный, однако этого достаточно для того, чтобы сделать мини-разбор.

С функциональной точки зрения, данная маска содержит в себе компонент polyvinyl alcohol: это загуститель, благодаря которому средство застывает на лице. Обладая адгезивными свойствами (т.е. способностью держаться на коже) данный компонент, кроме застывания, будет «прилипать» к различным загрязнениям и к отслаивающимся чешуйкам кожи. Также в составе есть два консерванта (diazonium imidazolidinyl urea, iodopropynyl butyl carbamate), которые обладают широким спектром действия на бактерии и грибы. Последний консервант имеет экологический профиль и серьезные исследования на безопасность.

Последовательность активных компонентов нам известна недостоверно, поэтому будем рассматривать их в случайном порядке. В составе есть глицерин (универсальный увлажнитель), в помощь ему идет пантенол (выступает также в роли увлажнителя, делая кожу более мягкой и гладкой). Это достаточно хорошо, т.к. пленка, высыхающая на коже, недостаточно пластична и может нанести микроповреждения, а увлажняющие компоненты сглаживают этот эффект. В составе есть сквалан, полученный из оливкового масла (это натуральный компонент), который выступает в роли эмоллента, способствуя распределению маски на лице, а также сглаживая действия высыхающей пленки. Он способствует смягчению кожи, придавая бархатистые ощущения.

Отметим наличие бамбукового угля в составе. Он идет в помощь к polyvinyl alcohol. Это хороший адсорбен небольшого размера, он способен притягивать на себя различные загрязнения из пор. А вот об эффективности очищения судить сложно — его расположение в составе неизвестно, а следовательно неизвестно и количество угля в маске.

Производитель заявляет о наличии коллагена в составе. О его эффективности судить сложно — это снимающаяся маска с наличием адгезивных и адсорбирующих компонентов, поэтому вряд ли кожа «ухватит» что-то. Неизвестно, в какой форме данный коллаген — гидрогенизированный или растворимый.

Еще в составе есть экстракт грейпфрута. Его часто применяют в косметике для жирной кожи. Однако стоит внимательно применять данную маску людям с аллергией на цитрусовые.

Итого: благодаря адгезивным и адсорбирующим свойствам двух компонентов, данная маска уберет излишки себума, грязи и обеспечит очистку пор (об эффективности судить сложно). Увлажняющие компоненты вместе с оливковым скваланом будут уменьшать негативный эффект при высыхании пленки. А экстракт грейпфрута будет способствовать улучшению состояния жирной кожи (применять с особой осторожностью аллергикам). Кроме грязи данная маска способна снимать и ороговевающие частички кожи (с одной стороны — это дополнительная очистка, а с другой — маска может снять еще не до конца отслоившиеся чешуйки, тем самым нанося коже микроповреждения). Этим средством стоит осторожно пользоваться обладательницам сухого и нормального типов кожи. Не стоит увлекаться ею и делать слишком часто — коже нужно время на восполнение снятых маской отслоившихся чешуек кожи.

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