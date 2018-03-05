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«Шикарная женщина!»: Полина Максимова продемонстрировала образ с короткими волосами
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«Шикарная женщина!»: Полина Максимова продемонстрировала образ с короткими волосами 

Eva.ru 5 марта 2018
Фото: Eva.ru
Длинные светлые локоны уже давно стали визитной карточкой актрисы Полины Максимовой, и многие поклонники не представляют ее в другом образе. Однако на днях звезда решила изменить свой привычный внешний вид и удивила поклонников короткой стрижкой.
Полина полюбилась телезрителям по роли легкомысленной красавицы Лели в комедийном сериале «Деффчонки». И хотя в жизни актриса куда серьезней своей героини, одеваться она предпочитает в похожем стиле. Максимову часто можно увидеть с ярким макияжем, в женственных платьях и на высоких каблуках. Поэтому когда Полина загрузила в свой Инстаграм новую фотографию, поклонники были сильно удивлены. На снимке актриса продемонстрировала куда более спокойный образ с непривычно короткими волосами.
Поклонники актрисы никак не ожидали от нее такой кардинальной смены имиджа. Не все смогли сразу узнать Полину, однако их реакция все равно была, по большей части, положительной. Многие подчеркнули, что такая прическа сделала черты лица Максимовой более выразительными. Да и образ в целом подписчики сочли не менее элегантным и женственным, чем предыдущий. Конечно, нашлись и те, кто выразил сожаление из-за утерянных красивых локонов, но подобное мнение осталось в меньшинстве.
«Необычно. Красиво. Завораживающие. Шикарная женщина!» «На секунду показалось что это рисунок! Но так классно.» «Не узнала тебя Полина. Ты просто бомба!» «Короткая стрижка нереально хороша к лицу! Очень элегантная.» «Ты потрясающе красивая! И здесь совершенно другая, очень идет.»
Кстати, ранее Полина Максимова говорила, что считает себя и красные платья практически синонимами. Так что, вероятнее всего, даже с новой стрижкой гардероб актрисы останется неизменным.
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