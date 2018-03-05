Как красились и причесывались наши мамы и бабушки при СССР: бьюти-тренды 70-х 

Советские парикмахерские В парикмахерских стригли, закручивали и брили. Мужчины в основном либо носили бакенбарды, либо стриглись «под лохматость». Мусс и гель в женских укладках заменяли сладкая вода и пиво, за которыми можно было сбегать в ближайший автомат с лимонадом, а оттенок краски для волос можно было получить с помощью цветной кальки. Работа парикмахера считалась весьма престижной. На каждом шагу пестрели вывески: «Дамский зал», «Мужской зал». Кудрявые головы и конские хвосты Особой популярностью в СССР у женской части населения пользовалась так называемая «химическая завивка», которая сохраняла форму около шести месяцев, поэтому ее так и называли — «шестимесячной». Для укладки волос использовался лак отечественного производства. Особенно модными считались стрижки гаврош, каре, молодежная и др. Длинные волосы были актуальным трендом, их предпочитали укладывать буклированно в прически — так называемые «фантазия», «восторг» и др. Пришедшие с Запада конские хвосты и пучки тоже быстро завоевали головы женщин в СССР благодаря легкости в исполнении. Прически и уход в домашних условиях Для укладки волос дома использовались фены и термобигуди, но чаще приходилось прибегать к «ночным» бигудям или лоскуткам ткани и смачиванием волос в обычном пиве, в этом случае волосы долго держали форму и укладку. Маски для волос делали из лука, коньяка и яиц. Для роста волос использовали репейное масло, а для роста ресниц и бровей — касторовое, которое продавалось в аптеках в специальных капсулах. В домашних условиях пользовались масками из овощей и фруктов. Так, например, героиня Ирины Муравьевой блистала в эпизоде из фильма «Москва слезам не верит», накладывая маску на лицо из клубники и огурцов. На губы наносили мед, иногда используя его вместо блеска. Вместо крема для загара использовали обыкновенное подсолнечное масло. Лимонный сок применяли для отбеливания пигментации и веснушек. А скрабы заменяло кофе. Тонкие брови Брови выщипывали «ниточкой». Вспомним хотя бы советы героини Ахеджаковой из «Служебного романа»: «Бровь должна быть то-о-оненькая, как ниточка, удивленно приподнятая». Ресницы обильно красили тушью-поплюйкой, то есть добавляли немного воды к сухой туши, а потом красили в несколько слоев, после чего ресницы становились невероятно длинными, пушистыми и с красивым изгибом. Однако после нанесения такой туши нельзя было допустить ни робкой слезинки, ни капли дождя, иначе она могла моментально растечься и сильно щипать глаза. Немного о советском мейкапе Очень востребованы были румяна Estee Lauder. Популярной была косметика из Индии, например тени и лак для ногтей. Лак обычно был светло-розовым матовым, реже встречался перламутровый. Лайфхаком тех времен было добавлять каплю цветных чернил в тюбики белого или очень светлого лака. Также пользовалась спросом косметика из Югославии и Италии. Для того чтобы стать счастливой обладательницей какого-либо косметического средства, приходилось выстаивать в очередях по несколько часов. И мужчины, и женщины любили пользоваться ароматами прибалтийского производства «Дзинтарс». Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Елена Линева Фото:Кинопоиск