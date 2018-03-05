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Роспотребнадзор предупреждает оренбурженок об опасностях маникюра
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Роспотребнадзор предупреждает оренбурженок об опасностях маникюра 

АиФ-Оренбург 5 марта 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Роспотребнадзор региона предупреждает жительниц Оренбуржья об опасностях заражения грибковыми и инфекционными заболеваниями в маникюрных кабинетах.
Все подобные салоны, где оказываются косметологические услуги, должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности. Косметолог должен иметь высшее медицинское образование. Сотрудники салонов обязаны проходить медицинские осмотры и иметь медицинские книжки.
При процедурах маникюра и педикюра не везде соблюдается дезинфекционный режим. Все инструменты после каждого клиента должны подвергаться дезинфекции и стерилизации. Мастер должен обрабатывать поверхности маникюрного столика, ванночек для рук и ног также после каждого человека. Маникюрный салон должен быть оборудован бактерицидным ультрафиолетовым облучателем.
Мастер должен работать в резиновых перчатках для профилактики заражения гепатитами, ВИЧ-инфекцией и другими заболеваниями.
Если выявлены нарушения, потребитель имеет право:
безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
В случае нарушения прав потребителя нужно обращаться заявлениями в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области (г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1. Телефон горячей линии — 44-23-54).
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