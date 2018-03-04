Как проснуться с идеальной прической — пять лайфхаков

Ночные средства

Вы наверняка встречали в линейках брендов ночные средства — маски, сыворотки, молочко. Они служат для глубокого восстановления и реконструкции волос. В зависимости от средства и производителя такие продукты наносят на сухие или влажные волосы, а утром средство нужно смыть. Ночные продукты сглаживают чешуйки волос, предотвращают спутывание, поэтому вам не придется долго возиться с укладкой, достаточно будет просто подсушить волосы.

Масла

Чтобы волосы с утра идеально лежали, можно нанести на ночь несмываемое масло. Оно хорошо увлажняет и разглаживает пряди, придает им здоровый блеск. Только сделать это нужно не на влажные волосы (так можно переборщить с составом и с утра волосы будут жирными), а на сухие. Вымойте и высушите волосы, а затем нанесите масло по всей длине.

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Если вы точно знаете, что утром на укладку времени не будет, тогда создайте ее вечером. Этим способом не стоит злоупотреблять, но иногда можно себе позволить. Проще всего создать легкие волны или завитки. Для этого на высушенные волосы нанесите стайлинг (крем, гель, мусс). Если хотите получить мелкие кудри-пружинки, то заплетите несколько косичек. Предпочитаете мягкие волны? Разделите волосы на пряди по пробору, каждую скрутите в жгут и заверните в улитку, закрепите маленькими резинками.

Идеальное средство для такого случая — укладочный кондиционер Leonor Greyl Condition Naturelle от «РИВ ГОШ». Он защищает и питает волосы, придает дополнительный объем. Средство рекомендуется наносить на влажные волосы. Укладочное средство-кондиционер Leonor Greyl в «РИВ ГОШ», цена: от 2 613 руб.

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Телефон: +7 (800) 333-20-20 Сайт: shop.rivegauche.ru Быстрая укладка

Быструю укладку можно создать и утром. Самое простое, что можно сделать, — задать объем и текстуру прическе. Для этого лучше всего применять текстурирующие спреи (подойдет и сухой шампунь). Нанесите средство на прикорневую зону и по всей длине, взбейте пряди пальцами, расчешите по длине. Спреи хорошо приподнимают волосы у корней, фиксируют укладку, при этом не лишают ее движения.

Шелковые наволочки

Спите на шелковых наволочках, как это делали все царевны и королевы! Гладкая поверхность шелка не дает чешуйкам волос цепляться за нее, не ломает пряди и не дает им спутаться. В Сети бродит лайфхак, что если нет шелковых наволочек, то нужно спать в шелковом платке, эффект якобы тот же. Но это не так. Проспав в платке всю ночь, вы совершенно точно проснетесь с примятыми волосами, лишенными объема. Благодарим нашего эксперта за помощь при написании материалаАлексей Нагорский, творческий партнер L’Oreal Professionnel