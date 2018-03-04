Противопоказания при лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция предоставляет современным женщинам уникальную возможность устранить нежелательные волосы на теле при помощи новейших косметических аппаратов. Косметологи рассказали журналистам МедикФорум, что принцип действия лазерной эпиляции состоит в применении лазерного луча, который, реагируя на тёмный пигмент волос, безболезненного прижигает их фолликулы. В результате этой процедуры сами волоски выпадают, а окружающая их кожа остаётся неповреждённой. Эпиляция выполняется в максимально короткие сроки, что выгодно отличает эту процедуру от фото — и электроэпиляции. Вся процедура занимает не более получаса, а эффект от неё продолжается в течение нескольких месяцев. Важно помнить о том, что лазерная эпиляция выполняется только после достижения 18 лет или с письменного разрешения родителей. Также, она строго противопоказана при таких заболеваниях, как сахарный диабет, ОРЗ, герпес и варикозное расширение вен. Косметолог никогда не возьмётся делать лазерную эпиляцию, если кожа клиента имеет загар, родинки, ожоги, царапины и ссадины, а также склонна к появлению келоидных рубцов. Лазерная эпиляция совершенно неэффективна при наличии светлых, рыжих или седых волос. Если женщину интересует лазерная эпиляция, цены этой процедуры поначалу могут её немного смутить. Однако стоимость лазерной эпиляции намного ниже цен этой же услуги в других регионах. Цена эпиляции рассчитывается исходя из того, сколько лазерных вспышек требуется для удаления волос с проблемной зоны. При этом с помощью одной вспышки лазера обрабатывается один сантиметр кожи. Стоимость вспышки лазера при проведении эпиляции для разных зон тела также неодинакова. Это, в первую очередь, объясняется разным уровнем сложности выполнения процедуры. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.