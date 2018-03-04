7 вещей, которые мужчина может сделать для любимой

СодержаниеМассаж с ароматом благовонийПилинг телаРелаксотерапия в ванной с лепестками розФитнес вместеОбертывание телаЧитмил для тех, кто соблюдает диетуКинотерапия для снятия напряжения

Завтрак в постель, туалетная вода и букет цветов — типичный подарок любимой женщине на 8-е Марта. А что если немного отойти от традиций и, наконец, удивить вторую половинку презентом, о котором она даже не могла мечтать?

Массаж с ароматом благовоний

Подарочный сертификат в СПА-салон — отличная идея. Женщина с улыбкой воспримет ценный дар, но еще больше эмоций ей подарит массаж, который сделает любимый мужчина под хорошую музыку и волшебный аромат расслабляющих благовоний. Чтобы удивить прекрасную даму, совсем не обязательно быть мастером. Отбросьте точечный или балийский массаж, они имеют много тонкостей, в которых сразу и не разберешься. Подарите женщине обычный классический массаж. Его суть заключается всего в четырех манипуляциях: поглаживании, растирании, разминании и вибрации. Только обязательно с участием массажного масла. Итогом служит отличное настроение и полное расслабление. Да и мужчина не останется без «сладкого» подарка взамен.

Массажное масло с феромонами LOVE

дарит нежные прикосновения; увлажняет и смягчает кожу; погружает в мир гармонии и наслаждения.

Примерная стоимость — 270 руб.

Массажное масло Zeitun «Страсть»

содержит чувственный набор ароматов; прекрасно раскрепощает и расслабляет; улучшает состояние кожи.

Примерная стоимость — 690 руб.

Массажное масло Passion Rose

помогает достичь полной гармонии и расслабления; нежно ухаживает за кожей; усиливает влечение.

Примерная стоимость — 1000 р.

Пилинг тела

Всем мужчинам известно не понаслышке, насколько трепетно женщины относятся к своей коже. Стоит только взглянуть на туалетный столик и полочку в ванной своей спутницы жизни. И пилинг является неотъемлемой составляющей ухода за кожей, которая позволяет поддерживать ее упругой, гладкой, сияющей и молодой. Так, почему бы не подарить благоверной незабываемые мгновения в виде простых очищающих манипуляций? Поверьте, такой неординарный подарок она запомнит навсегда, и еще долго будет хвастаться подружкам и коллегам, какой у нее внимательный мужчина.

А если позволяют финансы, пригласите вторую половинку в хаммам или сауну, удивите ее пилингом в турецком стиле. Он не так сложен, как кажется. Но прежде, запаситесь рукавичкой для домашнего пилинга и турецким мылом для хаммама на основе трав, растительных и эфирных масел.

Первым делом приготовьте любимой теплую ванну, нежно помассируйте ее кожу массажной рукавичкой, после чего «поиграйте» с температурой воды — устройте ей контрастный душ, поочередно включая прохладную и теплую воду; завершите процедуру пенным массажем с участием мыла. В процессе намыливания получится огромное количество воздушной пены, которая превратит процедуру в настоящую пенную вечеринку. Кстати, лучше всего намыливание и сам массаж проводить с участием мыла на основе масла оливы. Оно положительно отражается на здоровье кожи, способствует устранению сухости, повышению эластичности и упругости. Результат превысит все женские ожидания: полное расслабление, гармония, снятие стресса и напряжения, приятные воспоминания.

Интересно!

Персидский ученый, врач и философ Авиценна называл хаммам и баню наиболее эффективными средствами лечения и поддержания крепкого здоровья. Об этом он не единожды упоминал в своих трудах «Канон врачебной науки. Авиценна считал, что лекарства не потребуются тем, кто следит за своим образом жизни — правильно питается, не имеет вредных привычек, занимается спортом и обязательно ходит в баню или хаммам. Он утверждал, что оба заведения положительно влияют на дыхательную систему, кровообращение, почки, мочеиспускательный канал и, наконец, психоэмоциональное состояние.

Релаксотерапия в ванной с лепестками роз Многие представительницы слабого пола являются весьма романтичными особами. Только вспомните, с какими эмоциями и завистью они наблюдают за сценой кинофильма, где мужчина дарит своей благоверной ванну с лепестками роз, свечами и шампанским. Так, почему бы на один день не стать романтиком и не осуществить ее пусть и не самую заветную мечту? Ведь это так просто!

Отправьте вторую половинку прогуляться по магазинам, а сами приступайте к приготовлению сюрприза. Позаботьтесь о расслабляющих благовониях, это могут быть ароматические свечи, которые можно расставить по краю ванной; свежие лепестки роз, их, в свою очередь, стоит рассыпать не только по воде, но и от входной двери до двери ванной комнаты. И обязательно подберите хорошую расслабляющую музыку. Вместе с водными процедурами музыка глубоко расслабит, снимет напряжение и создаст еще более романтичную обстановку.

Фитнес вместе

Если ваша ненаглядная является приверженцем здорового образа жизни или находится на тропе войны с лишним весом, устройте для нее фитнес-зал в собственной квартире. Тем самым вы не просто удивите ее, но еще и зарядите позитивными эмоциями на целую неделю. В качестве дополнения презентуйте спортивный инвентарь. Приобретите тренажер, о котором любимая женщина давно мечтала или купите коврик для занятий фитнесом, фитбол, гантели или, в конце концов, вручите подарочный сертификат в спортивный магазин.

Интересно!

Новозеландские ученые провели исследования, которые показали, что фитбол является одним из самых эффективных домашних тренажеров. Доказано, что фитнес-инструмент способен задействовать в процессе занятий все группы мышц, ровно, как и специально разработанная комплексная тренировка. А благодаря исследованиям физиотерапевта Джоан Мауэр Познер, стало известно, что фитбол — не просто спортивный мяч для выполнения упражнений, но и инструмент, направленный на реабилитацию после травм.

Обертывание тела

Антицеллютные, омолаживающие, тонизирующие — не важно, какой вид обертывания выберете вы. В любом случае вы подарите своей второй половине отличное настроение! И, кстати, чтобы выполнить процедуру качественно, не нужно превращаться в косметолога. Обертывание предполагает несколько простых этапов: очищение кожи посредством скраба, нанесение на покров состава для обертывания (его можно приготовить самостоятельно или приобрести в магазине), закрепление полиэтиленовой пленкой и утепление пледом, если обертывание антицеллюлитное или для похудения. Отличным дополнением послужит последующий массаж, хорошая расслабляющая музыка и благовония.

Дренажное обертывание с грязью Черного моря Planeta Organica

ускоряет процесс кровообращения; быстро разогревает покров; придает коже гладкость и эластичность.

Примерная стоимость — 600 руб.

Лимонниково-имбирное обертывание для тела „Рецепты бабушки Агафьи“

содержит активные натуральные компоненты; улучшает микроциркуляцию крови и тонизирует; способствует уменьшению проявлений целлюлита.

Примерная стоимость — 80 руб.

Укрепляющее минеральное обертывание Organic Shop

включает натуральные экстракты и минералы; устраняет сухость, раздражение и шелушение; улучшает состояние кожи.

Примерная стоимость — 350 руб.

Читмил для тех, кто соблюдает диету

Восьмого марта ни одной женщине не хочется ограничивать себя в чем-либо, особенно во вкусностях. Так почему бы не устроить читмил? Этим необычным словом называют разовое нарушение диетического рациона, которое является эффективной мерой, когда вес стоит на месте, несмотря на интенсивные нагрузки и ограничения в рационе питания (так называемый — эффект „плато“). Если женщина „фанатеет“ от диет и не мыслит меню питания без всевозможных табу, устройте ей читмил — все строго по науке! Читмил подразумевает прием не совсем полезной, в том числе высококалорийной пищи, — например, выпечки, пиццы и даже жареного мяса.

Пригласите даму сердца на романтический ужин, порадуйте сочным мясом с овощами, ароматным вином и обязательно каким-нибудь вкусным десертом.

Кинотерапия для снятия напряжения

Кинотерапия станет прекрасным завершением праздничного вечера. Только не поддавайтесь своим желаниям, предложите любимой женщине сделать выбор. Фильмы, особенно романтичного характера, положительно влияют на психику человека и организм в целом. Очень полезна кинотерапия тем, кто долгое время испытывает депрессивное состояние, часто подвергается стрессам и давлению со стороны вышестоящего руководства. Фильмы помогают примерить на себя роль главного героя, пережить вместе с ними радости и горе, найти пути выхода из сложной ситуации и сделать выводы.

Важно!

Психологи называют кинотерапию (фильмотерапию) одним из эффективных способов выхода из сложившейся в реальности ситуации. Во время просмотра люди учатся анализировать, а затем реализовать поставленные перед собой задачи. Учеными доказано, что просмотр фильма с полным погружением в корне меняет психическое состояние человека, расслабляет, успокаивает, помогает взглянуть на, казалось бы, неисправимые вещи по-новому.

Комментарий экспертаЮлия Киселева, психолог

Дотянув до последнего, мужчины в панике бродят по магазинам в поисках подарка, который точно придется по нраву любимой женщине. И, как правило, выбор ложится на наборы косметических средств и парфюмерию. С одной стороны, подарок полезный, но с другой — если вы не знаете, какой аромат предпочитает ваша вторая половина, или какой косметикой она пользуется, вы совершаете опрометчивый шаг. Скорее всего, вместо счастливых глаз и восхищения, последует полное разочарование и обида. Уж если вы решили дарить косметику, купите подарочный сертификат, женщина с удовольствием потратит его на свое усмотрение.

Аналогичная ситуация обстоит с одеждой и бельем. Если вы никогда не смотрели на ярлычок платья любимой, не рискуйте, вы точно промахнетесь с размером. Про нижнее белье, думаю, говорить не стоит, и так все понятно. Хотите порадовать вторую половину обновкой — подарите сертификат, практически все модные бутики от бюджетных до люксовых марок их предлагают.

При выборе подарка постарайтесь учесть интересы своей возлюбленной. Если она увлекается выпечкой, купите хороший кондитерский набор и формы; если ей по нраву спорт — смело приобретайте спортивный инвентарь, которого у нее пока нет; если она является заядлой автомобилисткой, рассмотрите автомобильные аксессуары, например, навигатор. В том случае, если вы не знаете, чем увлекается ваша суженая, что странно, спросите о подарке напрямую. Вы, конечно, ее не удивите, но зато избежите скандала и ссор в праздничный день.

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