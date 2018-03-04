Как быстро подготовить тело и лицо к празднику: 5 классных процедур 

Капсула для медитации в Mahash Чтобы хорошо выглядеть, для начала надо отдохнуть и восстановить силы. В этом тебе поможет капсула для медитации. Наверное, ты видела, как отдыхают работники офиса Google в американских фильмах. Теперь и у тебя есть такая возможность. Процедуру от Somadome можно найти в салонах Mahash Spa — на Тверской и Молодогвардейской. Капсула является сильным антидепрессантом, помогает перенастроить разум на позитивные мысли, улучшить самочувствие и настроение, снять стресс, стимулирует креативность, повышает работоспособность и самооценку, даже помогает избавиться от вредных привычек. Исходя из выбранной цели, spa-терапевт подберет специальную программу. За 20 минут ты полностью абстрагируешься от внешнего мира и обретешь эмоциональный покой. Буккальный массаж в клинике «Эпидем» Что такое буккальный массаж? Представь себе массаж лица, а теперь представь, что его делают изнутри (с внутренней стороны щек). Таким образом специалист разминает мышцы, которые в обычной жизни никак не работают. За счет этого снимаются отеки, улучшается кровообращение, цвет лица становится свежим и здоровым. А самое главное, лицо будет выглядеть подтянуто. Не думай, что это процедура вызовет дискофморт. Если ты расслабишься, возможно, тебе даже удастся уснуть. Hydrafacial в центре красоты Tori Эффективно очистить поры можно с помощью процедуры Hydrafacial. По-другому это можно назвать вакуумной чисткой. Специальный аппарат, как пылесос, собирает всю грязь с кожи. Механизм аппарата позволяет проникнуть на нижние слои эпидермиса и справиться со всеми загрязнениями. Помимо очищения, тебе нанесут сыворотку, которая будет работать эффективно, как поры закроются. После этой процедуры ты будешь блистать на любой вечеринке. Ведь лицо будет чистым, свежим и ухоженным. Не забывай делать такую процедуры хотя бы раз в полгода, тогда твоя кожа не будет страдать от прыщей. Уход Arterna в салоне Mrs. Right Не забудь про уход за волосами. Процедура Arterna в Mrs. Right позволяет восстановить даже самые поврежденные волосы. Что необходимо им после холодной зимы. Как ты догадалась по названию, уход делается на продуктах Arterna. В состав средств входят энзимы — специфические «строительные» компоненты, необходимые волосам для поддержания их жизненной силы и здоровья. Благодаря энзимотерапевтическому комплексу, волосы и кожа головы способны ассимилировать жирные кислоты, витамины, минералы и протеины. Это способствует реставрации волос. Ультразвуковой лифтинг Ulthera в клинике «Пятный элемент» Это инновационных способ сделать подтяжку лица без хирургического вмешательства. Во-первых, эта процедура дает мощный лифтинг-эффект. Во-вторых, ты получишь результат, как после хирургической операции. Но при этом на коже не останется швов, синяков и отеков. Ультразвуковой лифтинг позволяет воздействовать не только на кожу, но и на нижележащий мышечно-апоневротический слой. Именно поэтому она такая эффективная. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Яна Курагина Фото: Shutterstock/vostock