Гороскоп красоты на март 2018 года

Весна на носу, надо приводить себя в порядок и наводить красоту, убирая следы тяжелой зимы. В марте нас ждет Международный женский день, самое время, чтобы побаловать себя уходом.

Стрижки

Подстричься можно 3, 4, 5, 20, 21, 27, 28, 29, 30 марта. Если вас интересует первое подстригание волос у младенцев, то используйте выше рекомендуемые дни. Кстати, если вас мучает мигрень и головные боли, подстригитесь как можно короче и откажитесь на время от окрашивания. Нельзя трогать волосы 1, 2, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 31 марта.

Окрашивание волос

Для окрашивания волос подойдет 2 марта (полнолуние), так эффект продлится максимально долго, но если ваша цель — тонирование, то лучше его не делать в этот день. 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31 марта тоже хорошо подойдут для окрашивания. Не рекомендуется окрашивать волосы 18, 19, 22, 23 марта.

Косметология

Маски, уход рекомендую делать 1, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 марта. Пилинги и очищение кожи лица — 5, 11, 12, 13, 14 марта. Не делать ни в коем случае пилинги — 1, 2, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта. Процедуры по борьбе с целлюлитом, удаление папиллом, бородавок, вросших ногтей будут удачными 3, 4, 5, 11, 12 марта. Уколы красоты лучше делать 1, 3, 4, 5, 11, 12 марта. Чтобы не нанести вред своему лицу, избегайте негативных дней для косметологии — 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 марта.

Удачные дни для маникюра и педикюра — 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 22, 23 марта. Удаление мозолей — 14, 15 марта.

Посещение стоматолога

Идеальные дни для лечения зубов или эстетической стоматологии — 1, 3, 29, 30 марта. Нельзя трогать зубы 17, 18, 19, 23, 24 марта.

Эпиляция и удаление нежелательных волос

Идеальные дни — 2, 3, 4, 5, 11, 12, 17. Не делайте эпиляцию в дни, рекомендованные для стрижки волос, так как результат вас не порадует, как и сильные болевые ощущения.

Брови и ресницы

В новолуние, 17 марта, рекомендуется проводить коррекцию бровей — в этот период кожа менее чувствительна, так что подобные процедуры будут не такими болезненными. 20, 21 марта вы также можете с чистой совестью заняться бровями и ресницами. 13, 14, 15 марта воздержитесь от процедур, связанных с глазами.

Различные очищающие процедуры для организма особенно эффективны в четвертую фазу Луны. С убывающей Луной можно избавиться ото всех изъянов тела. Так что можете проводить подобные процедуры с 3 по 16 марта, особенно хороши будут 4, 5, 11, 12,13, 14, 17 марта. При убывающей Луне в Стрельце наступает хорошее время для антицеллюлитных процедур, это 8, 9 марта. Баня, сауна — 4, 5, 27 марта. Нельзя удалять что-то с тела (тату, бородавки, папилломы) 24, 25, 26 марта, так как в эти дни есть риск не добиться желаемого, высокий шанс рецидива.

Правильное питание и диеты

Для начала приема витаминов и новых для себя лекарств, а также для старта диет подойдут идеально 16, 17, 29 марта. Разгрузочные дни стоит проводить 1, 4, 5, 24, 25, 30, 31 марта. Не начинаем прием новых лекарств 1, 2, 3, 29, 30, 31 марта.

Пластические операции

Если хотите сделать маммопластику, то 6, 7, 11, 12 марта подходят для проведения этой процедуры.

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