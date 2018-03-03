Что такое вапоризация?

Вапоризацию можно отнести к спа-процедурам. Это процесс обработки лица струей пара. До появления косметических приборов женщины нагревали воду в кастрюле и направляли пар в лицо. Но примитивные тазики давно сменились специальными аппаратами. Сегодня в кабинете врача-косметолога процедуру выполняют с помощью вапоризатора.

Вапоризация призвана расширить поры и сальные железы. Она усиливает кровообращение и лимфодренаж, делая кожу моложе.

Иногда вапоризацию косметологи проводят не как отдельную процедуру, а в комплексе. Например, перед чисткой лица или нанесением активных веществ. Благодаря ей лекарственные и косметические средства могут проникнуть глубоко в клетки. Особенно эффективна вапоризация для уставшей, вялой и жирной кожи.

Есть вид процедуры с использованием холодного пара, а также горячего (40–50 градусов), обработка которым дает эффект бани. Помимо этого существует вапоризация с применением озона, обладающего бактерицидными свойствами. Процедура длится от трех до десяти минут.

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