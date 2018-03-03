Бьюти-гаджеты нового поколения: самые полезные приборы для красоты

1. Прибор для плетения кос BaByliss Twist Secret

Для тех, кому надоели плойки, утюжки и прочие устройства, не слишком полезные для волос. Twist Secret — устройство с огромным набором опций, но даже если вы освоите всего пару из них, вопрос с прической решится надолго. Элементарный уровень: скрутить два жгута (кнопка I) и перевить их между собой (кнопка II). Получившуюся косичку можно закрепить мини-крабиком или резинкой. С помощью этого прибора также можно научиться создавать локоны, сложные косы и многоярусные прически.

2. Бесшумный безлопастной фен Dyson

Бренд Dyson создал фен, который сохраняет природную структуру волос, не перегревает их, и, само собой, просто физически исключена ситуация с запутавшимися в лопастях прядями — никаких лопастей тут просто нет! Зато есть микропроцессор, который контролирует температуру 20 раз в секунду, и двигатель, работающий на частоте, которую человеческое ухо не воспринимает (слышен только звук воздушного потока, исходящего из гаджета). Фен имеет точные настройки температурного режима: 60°С, 80°С, 100°С и режим подачи холодного воздуха (28°С) для фиксации укладки.

3. Массажер со светотерапией Skin Inc Optimizer Voyage Tri-Light

Футуристическое устройство для эстетов. От массажеров предыдущего поколения отличается наличием светодиодных хромотерапевтических лампочек. Красная восстанавливает волокна коллагена и эластина, возвращая коже эластичность и упругость; желтая устраняет тусклость; синяя успокаивает жирную или чувствительную кожу, даря просто космическое сияние. Производитель утверждает, что низкочастотная стимуляция поможет буквально вылепить V-образный овал лица. Прибор усиливает работу сывороток и эмульсий. Их у Skin Ink множество — как готовых, так и тех, что смешают специально для вас (для этого нужно заполнить анкету на сайте). Разработчики рекомендуют пользоваться гаджетом каждый день по десять минут.

4. Омолаживавающий микротоковый массажер ZIIP Nano Current Skincare Device

Для тех, кто не верит в силу света — более внушительный, но не менее фантастический с виду микротоковый прибор Ziip, стимулирующий выработку коллагена и эластина. Придуманный эстетистом Мелани Симон прибор вырабатывает нановолны. В союзе с гелем-проводником, который содержит улиточный муцин, Ziip омолаживает, борется с акне, ухаживает за зоной вокруг глаз. Синхронизировав Ziip с iPhone или iPad, можно установить приложение Ziip Beauty, которое подскажет, какой из четырех режимов нужен вам сегодня: антиэйдж, для чувствительной кожи, против акне или уход за областью вокруг глаз. Короче говоря, если вы бьюти-маньяк и гик, то это ваша история.

5. Световой будильник Philips

Мечтаете просыпаться легко и без стрессов? Ваш мастхэв — волшебный световой будильник. Он будит не вибрацией, не звуком, а утренним солцем. Разумеется, ненастоящим, но подьем все равно получается гораздо приятнее. В течение тридцати минут свет меняется от красно-оранжевых оттенков рассвета до мягкого светло-желтого. Опция для эстетов: солнечные лучи можно дополнить пением, морским шумом и даже радиосигналами. Согласитесь, в вечном городском цейтноте это особенно приятно. 6. Расческа-полотенце Goody QuickStyle Paddle Brush

Всегда торопитесь, но не любите фен? Не хотите ходить по дому с чалмой из полотенца на голове? Наверное, с этой же проблемой столкнулись изобретатели влагопоглощающей расчески. Goody QuickStyle Paddle Brush не совсем гаджет — в ней нет ничего высоконаучного, но работает она от этого не хуже. Ею можно расчесывать мокрые волосы. Щетинки из микрофибры впитывают 30% воды и препятствуют спутыванию волос. Если щетка промокла, ее можно просто отжать, влага вытечет через специальные отверстия. Приобрести щетку для сушки волос можно в интернет-магазине «Создай себя». Щетка для сушки волос Bradex от «Создай себя», цена: от 495 руб.

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Телефон: +7 (800) 234-74-84 Сайт: sozday-sebya.ru 7. Умная бутылка HydraCoach

Для забывающих пить воду HydraCoach станет настоящим другом и помощником на каждый день. Интеллектуальная бутылка, как бы странно это ни звучало, точно рассчитает ваши индивидуальные потребности в гидратации. Она автоматически фиксирует, сколько вы выпили жидкости за день (главное, не забывать наливать все, что вы пьете, именно в HydraCoach), ведет статистику, дает персональные рекомендации и всячески мотивирует. Бутылка оснащена ЖК-дисплеем, управляется через встроенную клавиатуру. 8. Ультразвуковая зубная щетка Megasonex

Ультразвуковая зубная щетка Megasonex от DanLink, цена: от 9 779 руб. Отличный подарок — щетка, которая не просто трет, а генерирует ультразвук, удаляющий бактерии и налет. Звуковые колебания выметают все лишнее с поверхности зубов и из межзубных промежутков, не оказывая вредного воздействия на эмаль. Именно поэтому Megasonex идеальна для обладателей чувствительных десен, для тех, кто носит коронки, брекеты, имплантаты или виниры — это все достаточно недешевое удовольствие, которое требует бережного обращения. При этом ультразвук очищает в труднодоступных местах, в том числе на глубине до пяти миллиметров под десной. Движения у щетки медленные, что поначалу может показаться непривычным, но именно это делает чистку более нежной. 9. Прибор для домашнего пилинга Beurer FC76 Microdermoabrasion

Способен заменить салонные чистки и даже пилинги. Основан на технике микродермабразии (аппаратной микрошлифовке кожи мелкими абразивными частицами). Насадка с сапфировым напылением бережно и тщательно удаляет ороговевший слой кожи. Инновационная вакуумная технология позволяет улучшить кровообращение, повысить упругость и эластичность кожи. Массаж стимулирует обновление клеток. Кстати, насадок в комплекте три, уровней интенсивности — два, так что подобрать идеальное сочетание не составит труда. 10. Вакуумный очиститель для лица XN-8030

Вакуумный очиститель XN-8030 от «Хит покупки», цена: от 1 590 руб. Отличный и недорогой гаджет для бьютиголиков. Что может быть прекраснее, чем глубокая очистка лица прямо в домашней ванне? Именно так работает этот прибор — больше никаких забитых пор и черных точек! Бережно и деликатно чистит поры с помощью вакуума и струи воды. Прибор позволяет контролировать плотность прилегания насадки к коже. Он полностью влагозащищен, легко очищается. Несколько насадок позволят вам вволю наиграться: помимо непосредственно вакуумной чистки гаджет проводит легкое отшелушивание и массаж, что обеспечивает лифтинг-эффект. Однако стоит с осторожностью использовать прибор, если у вас тонкая кожа и хрупкие сосуды.

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Телефон: +7 (800) 775-73-27, +7 (965) 540-55-27 Сайт: hitpokupki.ru 11. Фильтр для душа Shower Crystal Stream

Душевая чудо-лейка от Koreabutik, цена: от 3 850 руб. Никогда не задумывались, почему воду для питья мы покупаем или пропускаем через фильтры, а воду для умывания используем из-под крана? Со всеми добавками, хлором и прочими веществами, которые со временем скапливаются в водопроводных трубах. Если вы после душа чувствуете раздражение и зуд на коже, то вполне возможно, что это не крем плохой, а вода. Shower Crystal Stream решает именно эту проблему. Маленькая насадка не только очищает воду от вредных примесей, но еще ионизирует, превращая банальную гигиеническую процедуру в спа-уход за телом. Расщепленные струи, обогащенные анионами, массируют и утоляют кислородное голодание клеток кожи, снимая усталость и стресс. Настоящий городской мастхэв!

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Телефон: +7 (495) 409-78-87 Сайт: koreabutik.ru 12. Лазерная расческа HAIR MAX Наши бабушки считали, что для красоты волос надо обязательно каждый вечер проводить сто раз массажной щеткой по всей их длине. Кожа головы действительно любит массаж. Но современная наука шагнула дальше, теперь вовсе не обязательно полчаса уделять расчесыванию. Удобнее использовать лазерную расческу: совместное действие света и лазера, направленное прямо на волосяной фолликул, стимулирует микроциркуляцию в сосудах кожи головы и пробуждает наши дремлющие фолликулы даже лучше. Производитель объясняет эффект (кстати, подтвержденный исследованиями) тем, что лазерная энергия участвует в синтезе белка, способствует расширению сосудов и улучшению кровоснабжения волосяных луковиц. Примечательно, что гаджет обладает лечебным эффектом без применения дополнительных лосьонов или лекарственных средств, которые могут оказать влияние на гормональный фон.