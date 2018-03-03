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Как сделать «потрескавшийся» маникюр дома
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Как сделать «потрескавшийся» маникюр дома 

МедикФорум 3 марта 2018
Фото: МедикФорум
Потрескавшийся маникюр пришел к нам из Франции, где его называют кракелюр. Дословно это слово означает трещины в слое краски, под которой видно слой другого цвета или фактуры. Такой маникюр относится к винтажному стилю и выполняется с помощью специальных лаков-питонов. Современные дизайнеры могут сделать вам самые смелые и экстравагантные эффекты состарившейся и потрескавшейся краски на ногтях. Все будет зависеть только от выбранных вами цветовых сочетаний. Итак, если вам по душе пустынные трещины, то отдайте предпочтение песочным оттенкам. Для воссоздания трещин фарфора подойдут молочные цвета. Очень популярный эффект «кожа» делается с помощью черного лака и лака-питона для завершения маникюра. Чтобы сделать кракелюр самой, вам понадобятся ваши инструменты для обычного маникюра плюс лак-питон. При выборе цветовой гаммы нужно учесть, что для обычного состаривания достаточно лаков, которые отличаются на пару оттенков. Если вы хотите более видимого и эффектного результата, то вам нужны лаки совершенно отличающихся цветов. Вот несколько советов от МедикФорум, как сделать такой маникюр дома. Суть техники потрескавшегося маникюра: • Покройте ногти лаком-основой, то есть тем который будет пробиваться сквозь «трещины». Подождите полного высыхания лака и сверху накрасьте ногти тонким слоем лака-питона. • Если вы умеете красиво рисовать на ногтях, то можете поэкспериментировать с узором. • Когда лак начнет высыхать, вы сможете увидеть как он трескается — это и есть эффект кракелюра. • Если вы сделаете слой лака-питона толще, то и трещины будут заметнее. • Последний штрих — покрытие маникюра закрепителем. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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