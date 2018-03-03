Сати Казанова раскрыла секрет красоты своих волос

Сати Казанова , которая всегда восхищала поклонников своей красотой, продолжает делиться своими бьюти-секретами. На этот раз певица рассказала, как добиться такой же шикарной шевелюры, как у нее самой.

«Для того, чтобы мои волосы были густыми, меньше выпадали и блестели, я делаю следующую процедуру: после того, как я смыла шампунь, кондиционер или маску, я устраиваю контрастный душ волосам и коже головы (кстати, и телу тоже!). Сначала максимально горячую воду, а затем холодную — и так несколько раз. Бодрит! Вообще состояние волос зависит напрямую от женских гормонов и питания. Добавляя побольше в пищу кокосового масла, авокадо, масло гхи, промасливая себя изнутри, можно во многом проблему волос решить. Высыпайтесь, улыбайтесь и, самое главное, быть расслабленной. Напряжение нам не к лицу! Носите красивые платья, вылезайте из удобненьких вещей!»

34-летняя певица всегда прекрасно выглядит и на сцене, и в обычной жизни, поэтому ей можно доверять! Казанова — девушка очень яркая, поэтому ей нет нужды пользоваться косметикой, чтобы украсить себя. У нее темные глаза, черные брови и ресницы. Идеальная кожа — результат ухода за собой и правильного питания. Певица давноотказалась от мяса, рыбы, яиц и морепродуктов. Правда, не из-за красоты и не из любви к животным, а потому, что все это привносит в жизнь человека энергию страха и агрессии. Так утверждает аюрведа, традиционная индийская наука о правильной жизни.