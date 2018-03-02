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Чуть не пропустили! Маленькая, но очень красивая деталь в прическах на Неделе моды в Париже
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Чуть не пропустили! Маленькая, но очень красивая деталь в прическах на Неделе моды в Париже 

Peopletalk 2 марта 2018
Фото: Peopletalk
На показе Dries Van Noten в Париже яркие акценты в одежде нас отвлекли, и мы чуть было не упустили одну важную деталь — полоску-перо в волосах. Придумал эту фишку стилист-парикмахер Сэм Мак-Нойн.
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По его словам, сначала важно уложить волосы на прямой или косой пробор (и они должны быть обязательно гладкими). А после с помощью клея для ресниц зафиксировать перьевую полоску. «Это почти незаметная деталь, но, согласитесь, она дает нужный эффект», — делится Сэм.
#Repost @hairbysammcknight with @get_repost ・・・ Feathery hairlines @driesvannoten #hairbysammcknight Styling @nancy_rohde makeup @peterphilipsmakeup nails @errandonea_anny #hair #hairstyles #pfw #backstage #bts  Публикация от Sam McKnight Personal (@sammcknight1)
Фев 28, 2018 в 10:12 PST  Интересно, станет ли такое украшение главным трендом 2018 года?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chut-ne-propustili-malenkaya-no-ochen-krasivaya-detal-v-pricheskah-na-nedele-mody-v-parizhe/
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