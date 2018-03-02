Защита кожи лица от солнца

С приходом лета, мы всегда заморачиваемся вопросом, о том как правильно подготовить нашу кожу к загару. Как избежать раздражающих и неприятных солнечных ожогов и сохранить загар как можно дольше? Что для этого нужно делать? МедикФорум рассмотрел эти вопросы подробнее. Обезвоживание кожи лица Две трети части нашего организма, в том числе и кожи, состоят из воды, и когда эта доля является несбалансированной, то неизбежными будут проблемы со здоровьем. Как правило, обезвоживание возникает от летней жары. Но спасаясь от задухи, простого акта питья чистой воды может быть недостаточно. Успех заключается в том, что нужно пить чем больше жидкости (чай, компот и т.д) еще до того как вы почувствуете жажду. Норма, от трех до четырех литров в день при жаркой погоде, является идеальной. На заметку Лучше всего принимать родниковую воду, чем очищенную, так как она содержит больше минералов, которые необходимы для функционирования нашей кожи и баланса электролитов. Избегайте газированных напитков, кофе и алкоголя. Естественная защита: продукты питания и пищевые добавки Аргановое масло и линолевая кислота — именно те вещества, которые необходимы для нашего организма и функции кожи. Они богаты витамином Е, очень питательны и являются мощными антиоксидантами. Данные антиокислители необходимы для нашей кожи, потому что они нейтрализуют свободные радикалы, наносящие ущерб человеческому организму. На рынке, существует много других форм питания: добавки витаминов С и Е, полифенолы, бета-каротин. Эти вещества также содержатся в таких продуктах, как морковь, зеленый и белый чай, арбуз, шпинат, дыни, или салат. Покраснение кожи лица и шелушение Избегайте всего этого, чтобы успокоить и охладить кожу, а также стимулировать нашу иммунную систему. Эфирные масла розы, ромашки и нероли служат для смягчения, а такой элемент, как экстракт корня кудзу, блокирует воспаление иммунной системы. Что касается гиперпигментации, ни для кого не секрет, что солнцезащитные средства самые лучшие варианты, чтобы избежать этой косметологической проблемы. Если ваша кожа подготовлена к солнцу, постарайтесь избавиться от многих неудобств эпидермиса, что в свою очередь помогает выглядеть моложе. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.