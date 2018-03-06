Устраняем проблему сухости волос

Сухой тип волос часто доставляет хлопоты их обладательнице. Сухие и тусклые волосы, требуют особенного, а также постоянного ухода за ними. МедикФорум собрал советы по уходу за сухими волосами. Нужно помнить, что сухие волосы не любят частое мытьё, его нельзя производить часто. Голову необходимо мыть не чаще одного разв в неделю. Но если есть привычка делать это чаще, тогда необходимо пользоваться специальными шампунями для сухих волос. Перед тем как помыть голову необходимо расчесать её и нанести касторовое масло за полчаса до мытья. После нанесения масла, укутать голову полотенцем, затем промыть волосы в теплой воде. Горячую воду в таком случае использовать нельзя. Сухой тип волос следует высушить естественным путём, но нельзя применять фен, от этого они теряют эластичность и приобретают ломкость. После мытья волос их полезно расчесать в различных направлениях, это делается для массажа и поступления воздуха к корням. Хорошее средство вернуть здоровый вид своим волосам, это питательные маски, сделанные дома. Рецептов таких масок известно много, здесь описываются составы, которые можно сделать, не применяя много усилий: 1. Смешать в равных пропорциях по две столовые ложки всех ингредиентов: мёд, сок алоэ и масло репейника. Нанести маску по длине волос до корней, укутать на полчаса; 2. 200 грамм кефира перемешать с одним яичным белком, добавить 150 грамм майонеза, смазать голову, оставить на 20 мин. ; 3. Взять лимонного сока 1 ст.ложку, оливковое масло — 3 ст. ложки и добавить к этому составу 2 ст. ложки меда. Втереть состав в корни волос и оставить на один час. Для красоты и здоровья волос, следует найти подходящее средство, которое подходит именно для волос сухого типа. Приложив минимум усилий, можно избавиться от проблемы сухости волос. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.