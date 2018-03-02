Как убрать раздражение после бритья?

Процесс бритья, всегда вызывает красную сыпь на лице, которая, как правило, ухудшает внешний вид красивого человека. Нет ничего хуже, чем каждый день проводить много времени перед зеркалом, тем самым осознавая возможное появление красных пятен на коже лица. Однако, существуют способы, которые помогут это предотвратить, Медик Форум собрал их для вас. Как убрать раздражение после бритья? 1. Независимо от того, какую область вы собираетесь брить, намочите ее теплой водой, что позволит смягчить кожу и вросшие волоски. 2. Лучшее время для данной процедуры, это утро. В этот момент кожа лица очень мягкая. 3. Убедитесь, что вы используете новый, чистый станок, который поможет избежать раздражения. Если это электрическая бритва, не забывайте ее регулярно чистить. 4. Всегда пользуйтесь высококачественной пеной и кремом для смягчения кожи. Никогда не используйте мыло, поскольку оно вызывает сухость. 5. Когда начинаете бриться, держите станок в правильном положении (против роста волос). Периодически промывайте его, чтобы обеспечить чистое гладкое бритье. 6. Наносите увлажняющий лосьон, который успокоит раздраженный участок. Но если он не помогает, попробуйте применить крем на основе алоэ. 7. Ежедневно мойте лицо теплой водой, для отслаивания мертвой кожи. 8. Если вам не подходят одноразовые станки, используйте электрическую бритву, которая имеет самостоятельный выпуск геля. Хотя это удовольствие не из дешевых. 9. Никогда не торопитесь! Иначе, кожа отблагодарит вас позже. Если вы спешите, лучше всего отложить процесс бритья, чтобы не получить раздражение. 10. Если вы все таки порезались, приложите немного гигиенического бальзама для губ. Он поможет остановить кровотечение. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.