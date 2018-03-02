У меня лапки: как сделать маникюр и не навредить ногтям

Что с моими ногтями?

Шлифовка

Зачастую причиной печального состояния ногтей становится шлифовка перед нанесением гель-лака. Если мастер перестарался и сильно зашлифовал пластину, ноготь станет очень тонким. Логика простая: чем больше спилена пластина, тем дольше восстановление ногтей.

Недостаток кислорода

После нанесения гель-лака ногти не получают кислород в полной мере, и питательные вещества кремов и масок тоже не проникают через покрытие. Поэтому и состояние ногтевой пластины ухудшается.

Агрессивный раствор

Во время снятия гель-лака мастер использует специальный (и очень агрессивный) раствор. Если его передержать, то вместе и гель-лаком растворяется и часть ногтя.

Как же их быстро восстановить?

Масло

Обязательно, нужно иметь супер-питательный крем, натуральное масло (кокоса, жожоба, миндальное), можно даже растительное. В течение дня несколько раз наносите масло на ногтевую пластину и втирайте массажными движениями. Можно приобрести масло в аптеке или косметических магазинах. Оно всегда должно быть у вас в сумочке, чтобы вы могли наносить его несколько раз в день. Например, пока стоите в пробке. Вечером втирайте в ногти масло и питательный крем и для полного счастья на 30 минут опускайте руки в пакеты.

Парафин

Можно купить парафин (тоже в аптеке), растопить его в микроволновке и делать маску для рук. Ногти будут ролучать массу питательных веществ, витамины А и Е.

Перчатки

Все домашние дела и любую механическую работу нужно делать обязательно в перчатках. Иначе все зря! Любое чистящее средство плохо влияет на ногти.

И еще раз перчатки

На улице мороз и влажный ветер — ни на минуту нельзя оставлять руки без перчаток и варежек. На коже рук появляются трещинки, ногти тоже страдают. Тем более, после гель-лака они тонкие и чувствительные.

Витамины

Для восстановления ногтевой пластины необходимы витамины А и Е, которые будут поддерживать ноготки изнутри. Они дают заметный результат. Пить не меньше месяца!

Шлифовке — нет Во время маникюра — никакой шлифовки ногтей! Пока не отрастет поврежденная пластина. Замачивать тоже нежелательно — лучше делать необрезной маникюр.

Базе — да Если необходимо нанести цветной лак, обязательно наносим сначала лечебную базу, она защитит пластину от агрессивных компонентов лака. Через 1-2 дня снимаем лак и продолжаем восстанавливать ногти.

Не отращиваем

Восстановление пластины длится 2-3 месяца. Ногти регулярно укорачиваем, не отращиваем, пока не отрастет поврежденная пластина.

Истина — в еде Да, даже в этом вопросе важно питаться правильно, есть побольше продуктов с большим содержанием белка и кальция. Например, творог и яйца очень полезны для ногтей. Если будете морить себя голодом, ногти не восстановятся.