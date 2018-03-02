Русалка! Блэк Чайна удивила поклонников зелеными волосами 

Блэк Чайна известна своей любовью к экспериментам во внешности. Подруга и мать ребенка Роба Кардашьяна уже была блондинкой, брюнеткой, ходила с розовыми волосами. А теперь Блэк удивила поклонников новым образом. К началу весны она покрасила волосы (или надела парик?) в зеленый цвет. Фотографией с новым имиджем Чайна поделилась в своем Instagram. В комментариях мнения поклонников поделились. Одни считают, что звезде идет новый образ, другие категорически не хотят воспринимать такую Блэк. А как тебе зеленые волосы Чайны? Ты бы решилась на подобное преображение? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram