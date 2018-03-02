Как выглядят настоящие волосы Меган Маркл

Меган Маркл наполовину афроамериканка — этот факт, поговаривают, сильно смутил королеву Елизавету, когда она узнала о намерении своего внука жениться. Однако самого принца он нисколько не заботил. Когда стало известно о помолвке Гарри и Меган, многие обрадовались, ведь это означало, что королевская семья становится более открытой.

Как бы то ни было, благодаря смешанному происхождению, во внешности Маркл сочетаются совершенно разные черты (это и делает ее такой колоритной и запоминающейся). Например, как оказалось, у актрисы от природы огромная копна кудрявых волос. Меган смогла их укротить: теперь ее волосы абсолютно гладкие, блестящие и прямые. Но на ранних фото звезды видно, что в юности у нее была совсем другая прическа. Поклонники Меган уже призывают ее отказаться от выпрямления волос и выйти в свет со своими естественными волосами — тогда это мгновенно станет горячим трендом. Но невеста принца пока не спешит следовать этим советам.