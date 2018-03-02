Как сделать идеальные кудри в домашних условиях

Стилист-парикмахер Юлия Яриновская рассказала и показала Sobesednik.ru , как сделать идеальные кудри дома.

Как оказалось, сделать салонную укладку в домашних условиях довольно просто. Для этого вам понадобятся лишь щипцы или утюжок для волос, расческа и лак легкой фиксации.

Сначала нужно накрутить волосы, держа щипцы или утюжок вертикально, иначе укладка быстро потеряет объем. Затем нужно нанести на волос лак легкой фиксации снизу, чтобы кудри выглядели воздушно.

В конце просто разделите руками или расческой пряди, придавая им слегка небрежный вид.

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