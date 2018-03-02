Розыгрыш сертификата в салон красоты и 3 бьюти-бокса от Sobesednik.ru

Получите шанс выиграть сертификат в салон красоты «Империя цвета» на 3 тысячи рублей или один из трех бьюти-боксов.

Sobesednik.ru запускает новый проект — Красивый «Собеседник», в рамках которого визажисты, стилисты, парикмахеры, косметологи и другие специалисты покажут, как профессионально ухаживать за собой в домашних условиях.

Вы кстати знаете, что для того, чтобы получить объемные кудри, нужно накручивать их не вертикально, а горизонтально? В противном случае волосы будут объёмными только на затылке. О других хитростях вы сможете узнать в рубрике #сб_лайфхак, а совсем скоро мы расскажем (и покажем!) как сделать идеальные кудри.

Публикация от Красивый «Собеседник» (@sobesednik_beauty) Фев 23, 2018 в 4:16 PST В честь запуска Sobesednik.ru устраивает розыгрыш сертификата в салон красоты «Империя цвета» на 3 тысячи рублей и бьюти-боксов. Для того, чтобы участвовать в нем, нужно:

1. Подписаться на аккаунты @_imcolor и @sobesednik_beauty в Instagram, а также на YouTube-канал Sobesednik.ru;

2. Посмотреть видео на канале «Как сделать кудри в домашних условиях»;

3. Написать в комментарии к нему свой ник в Instagram.

Итоги конкурса будут опубликованы 7 марта!