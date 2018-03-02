Окрашивание шатуш: кому подойдет и как получить идеальный результат?

Что такое шатуш?

Шатуш — это техника окрашивания, которая придает волосам эффект выгоревших волос. С ее помощью можно освежить прическу, сделать волосы визуально объемнее и гуще.

Как выполняется окрашивание?

Для создания качественного результата стилисту надо осветлить прядки ближе к кончикам волос и выполнить плавные переходы между темным и светлым оттенками. Только тогда прическа будет выглядеть эффектно. Чтобы окрашивание смотрелось натурально, мастер делает начес: расческой с густыми зубцами сбивает пряди от кончиков к корням. Не волнуйтесь: все расчешется, никаких колтунов не будет. Зато так хитро спутанные волосы получат неравное количество краски, что и приведет к образованию бликов: какие-то пряди осветлятся сильнее, а какие-то — совсем немного.

Кому идет шатуш?

Главное преимущество этой техники заключается в том, что она подойдет кому угодно. Рыжие у вас волосы, каштановые или угольно-черные — не так важно. Если вы обратитесь к хорошему мастеру, он сможет освежить любую прическу.

Можно ли выполнить окрашивание дома?

Самостоятельно выполнять окрашивание не рекомендуется, хотя на рынке существуют средства для домашнего окрашивания и осветления волос. Во-первых, красить волосы самой себе неудобно физически: вам будет крайне трудно равномерно вытянуть краску по длине прядей, особенно на затылочной части головы. А во-вторых, не обладая знаниями колориста, вы столкнетесь с трудностями, подбирая нужный оттенок. Тем более что после осветления необходимо затонировать волосы, чтобы придать им естественный для вас оттенок — холодный или теплый.

Как выбрать мастера и сохранить результат?

Мнение эксперта

— Техника окрашивания шатуш будет актуальна всегда, но прежде чем на нее решиться, советую тщательно выбрать мастера по отзывам. Неопытные мастера могут сделать при этом окрашивании неправильный начес. В таком случае могут не получиться резкие переходы. При этом невозможно понять, верно или нет с вами работает мастер, получится ли окрашивание плавным или же границы между натуральным оттенком и осветленным будут выглядеть грубо. Обращайтесь только в салоны с хорошей репутацией! Чтобы окрашивание долго не теряло вид, важно не забывать и о специальном уходе. Стоит использовать средства для осветленных волос, лучше с бондинг-эффектом. Обновлять шатуш достаточно раз в три-четыре месяца. Шатуш не выходит из моды — меняются лишь оттенки блонда. В прошлом году все делали более нейтральные, натуральные, пастельные оттенки, а весной-2018 в моде эффект сильно выгоревших волос с очень светлым блондом. Алекс Контье, топ-стилист и владелец Kontier Paris