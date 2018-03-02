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Полина Максимова сменила имидж и стала похожа на Кэти Перри
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Полина Максимова сменила имидж и стала похожа на Кэти Перри 

WMJ.ru 2 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Полина Максимова известна своими шикарными светлыми волосами. Но пришло время обновляться. Актриса в своем Instagram опубликовала фото, на котором у нее стрижка под мальчика. Пока что непонятно, действительно ли Полина попрощалась с длинными локонами или же для съемок она надела парик. Но поклонники уже вовсю принялись обсуждать новый образ актрисы. «Так идет, вообще бомба»; «Вау совсем другая»; «Как-то не очень, если честно, больше на принцессу Уэльскую смахивает»; «Вам очень идет стрижка, стильно»; «Что ты сделала с волосами? верни обратно»; «Как идет стрижка просто огонь»; «Где твои роскошные волосы»; «Стрижка добавила к красоте неповторимую индивидуальность», — разделились мнения поклонников Максимовой в комментариях. А как тебе такой дерзкий образ Полины? Согласись, теперь актриса похожа на Кэти Перри, которая некоторое время назад также попрощалась с роскошными волосами и коротко подстриглась. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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