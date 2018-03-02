Дарья Екамасова: «Все главные голливудские звезды по нашим стандартам, скорее, уроды»

Дарья , расскажи, как ухаживаешь за собой?

— Я употребляю минимум косметики. А летом так вообще крайне редко. Я просто безумно уважаю все натуральное. Я стремлюсь к этому. Я считаю, что косметикой мы только замазываем то, что натурально выглядит плохо. Но я верю, что есть путь, который поможет довести натуральность до красоты. Одно время я изучала человеческие лица, что такое красиво, а что нет. Ведь нам с рождения говорят со всех сторон — этот человек красивый, тот нет, а этот вообще «квазимодо». Так вот, я поняла, что не бывает некрасивых лиц. Просто бывают очень красивые люди, в их тени другие блекнут. Если посмотреть те же американские фильмы, то на экране виден каждый прыщик, каждая пора. Да и все главные голливудские звезды по нашим стандартам далеко не красавцы, а скорее, уроды. У нас же в обществе, наоборот, в какой-то момент люди стали стремиться к искусственному идеалу. Но эти исторические периоды периодически возникают, а затем проходят. Появляются новые, с иными стандартами. Так вот этот уже проходит.

— Как ухаживаешь за волосами?

— Я так рада, что в прошлом году у меня отрезали волосы. Раньше все мои гонорары уходили на то, чтобы вылечить их. Мне же всегда хотелось иметь длинные волосы. А когда отрезали, сначала я была в шоке, стояла часами около зеркала, образ в моем сознании совершенно не монтировался. А сейчас я так тащусь от этого, мне так классно. Причесался и пошел. Не нужно ничего закалывать. Это оказалось мое. Это меня нашло. Все гениальное просто. Так вот, я мою волосы шампунем. Не скрою, разные компании присылают мне очень много разнообразных средств для волос. Все эти марки я очень уважаю. Но продукции накапливается так много, что я начинаю раздавать пузырьки, флаконы и баночки сестре, маме, друзьям. В общем, я была в шоколаде, постоянно возила с собой модные средства по уходу. А однажды я приехала на съемку, а в гостинице обнаружила, что забыла дома шампуни. Пришлось помыть голову местным. Результат был фантастический. Я стала замечать, что мои знакомые артистки, которые не ухаживают за волосами, позволяют их завивать, у их волос формируется иммунитет. Как это ни смешно, они становятся толще. Реально. Как только отрезали волосы, я перестала пользоваться косметикой для волос. А еще перестала вытирать голову, так как мне сказали сведущие люди, что это вредно. И сегодня мне кажется, что это тоже отразилось на качестве волос в лучшую сторону.

— Какой стиль предпочитаешь в одежде?

— Не буду ничего придумывать — casual. Удобная обувь для меня очень важна. Был момент, когда я пыталась заставить себя носить платья, но получилось так, что наряжаться я не люблю. А вот выглядеть хорошо — обожаю. А главное, мне нравится натюрель. (Смеется.) Люблю комбенизоны, джинсы. Когда меня спрашивают, а что подарить, говорю: «Дарите мне спортивные костюмы!» Это — самая удобная вещь на все времена.