Весивший больше центнера парень сбросил вес и превратился в диснеевского принца

Пользователь Reddit по имени Джефф (Jeff) опубликовал фотографии, на которых показал свой внешний вид до и после похудения на 34 килограмма.

«Я потерял много веса, грусти и волос на лице. И по-новому посмотрел на жизнь. Помните, что себя нужно любить», — подписал он снимки.

Публикация за несколько часов собрала почти 100 тысяч одобрений и более пяти тысяч комментариев. Множество пользователей заметили, что, потеряв лишний вес, парень стал сильно походить на главных героев мультфильмов Disney . Другие решили, что он «из Шрека превратился в принца». Один из юзеров констатировал, что на фото изображена трансформация из Хагрида (персонаж из серии о Гарри Поттере — прим. «Ленты.ру» ) в итальянского актера Фабио.

Посетителей форума отдельно поразили длинные волосы героя: многие интересовались, как ему удалось добиться такого объема и блеска. Фабио ответил, что всего лишь моет их шампунем с кондиционером и часто расчесывает.

Он также поделился секретом похудения: по его словам, лишний вес ушел, когда Джефф отказался от вредных перекусов, занялся йогой и домашними тренировками, а также значительно уменьшил объем употребляемого алкоголя. Это помогло ему сбросить 34 килограмма, хотя еще несколько месяцев назад он весил больше 110 килограммов.