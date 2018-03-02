Новая бьюти-рутина: о чем вы всегда забываете?

Никакой макияж не сделает ваш образ по-настоящему прекрасным, если лицо не будет освещать улыбка. Эксперты Colgate поделились с нами секретом, как сделать зубы здоровыми и красивыми, а улыбку — еще более прекрасной.

Красивые и ровные зубы требуют ежедневного ухода, который должен быть включен в вашу бьюти-рутину. Эксперты бренда разработали пять простых правил, которые помогут вам поддерживать зубы в идеальном состоянии, а вашей улыбке — быть очаровательной.

Правило №1 — правильно питаться.

Тут важен не только режим вашего питания, но и профилактика болезней зубов. Внимательнее относитесь к тому, что вы употребляете — включите в рацион больше продуктов, которые содержат белки и железо, цитрусы, а также откажитесь от чрезмерного потребления сладкого. Скажите «нет» тортикам и пирожным — за это вам будет благодарна не только ваш фигура, но и ваши зубы.

Правило №2 — во всем нужно постоянство.

В ежедневном уходе нуждается не только ваше лицо, но и ваши зубы. Введите в свою бьюти-рутину два простых действия.

1. Чистите зубы 2 раза в день. 2. Пользуйтесь ополаскивателем после приема пищи.

Правило №3 — доверьтесь профессионалу.

В жизни каждой девушки есть не два, а три главных человека: муж, косметолог и стоматолог. И дело не только в поиске «своего» врача. Регулярно посещая косметолога и визажиста, мы забываем о походе к стоматологу. Тут важно знать три вещи. Перовое — не забывайте о правилах №1 и №2. Если Вы не будете правильно питаться и поддерживать гигиену полости рта, даже самый лучший стоматолог не спасет вашу улыбку. Второе — не ждите, пока зубы заболят. Регулярный визит к стоматологу избавит вас от многих проблем, в том числе, и с зубами. И третье — если что-то болит, не надо ждать чуда. Боль сама по себе не уйдет.

Правило №4 — вовремя остановиться в погоне за совершенством.

Перед нами всегда будет яркий пример Марлен Дитрих , во времена которой не существовало операции по удалению комков биша. Ей пришлось действовать более радикально, чтобы добиться четких скул — удалить коренные зубы. Но Марлен не знала, что отсутствие зубов приводит к преждевременному старению и появлению морщин. А мы знаем. Нужно уметь вовремя останавливаться в погоне за совершенным образом. И удалять коренные зубы только по показанию врача.

Правило №5 — сделайте правильный выбор.

И речь идет не о важных решениях в вашей жизни, а о средствах по уходу за полостью рта.

Подбор зубной пасты схож с подбором правильного крема для лица: у каждого своя любовь. А любовь не случится, если средство вам не подходит. Отбеливающей пастой стоит пользоваться только раз в день, а делать кислотные пилинги раз в сезон — более частое применение испортит ваши зубы. Чтобы предотвратить появление кариеса, в вашей пасте должен содержаться фтор. А если у вас чувствительные десна, лучше выбрать пасту с противовоспалительными веществами.

Чтобы соблюдать эти пять правил было проще, бренд разработал для нас специальную линейку средств «Древние секреты», компоненты которой использовались в рецептах старинной китайской медицины: соль, масло алоэ, сок лимона, экстракты лотоса и морских водорослей.

В линейке вы сможете найти все, что нужно для идеальной улыбки — пасту, щетку и ополаскиватель. Средства успокаивают, охлаждают зубы и помогают поддерживать здоровье десен, сохранить свежесть полости рта и избавиться от бактерий.