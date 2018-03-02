Лунный календарь стрижек на март 2018 года

Красивые волосы являются одной из составляющей женской красоты. Также они накапливают энергию, считается, что у человека с длинными волосами лучше работает интуиция. Женщина с длинными волосами, если забеременеет, выносит ребенка без токсикоза.

На волосы влияет экология, погодных условий, питание. В рационе, помимо витаминов А и В, цинка, минералов, обязательно должны присутствовать клетчатка, жиры, углеводы и протеины.

В марте месяце Венера будет соединяться с Меркурием, а Солнце с Нептуном, и все это будет происходить в знаке Рыбы, это значит, что вы будете очень чувствительны, ранимы, будет развито хорошее воображение, усилится интуиция, к который вам лучше прислушаться, она не подведет.

23 марта Меркурий перейдет в ретроградное движение, постарайтесь не начинать новые важные дела, не покупайте технику, дорогие покупки, рекомендуется отложить приобретения не раньше, чем до середины апреля.

Лунный календарь стрижек поможет выбрать благоприятные дни, для того, чтобы волосы были красивыми и здоровыми, а организм ответил благодарностью и наполнился силой.

Календарь стрижек по дням

1 марта — растущая Луна в Деве. Сегодня благоприятно стричься, красить волосы и проводить любые оздоровительные процедуры — маски, ополаскивание травами, любой комплекс восстанавливающих мер. Полезно разобрать и закончить давно накопившиеся дела, вы почувствуете огромный прилив сил и по максимуму, с легкостью и удовольствием, справитесь с большим объемом работы. Стрижка принесет счастье и радость!

2 марта — полнолуние в Деве. Не рекомендуется планировать посещение парикмахерской на этот день, стрижкой можете спровоцировать неприятности в области здоровья. День искушений и разногласий, остерегайтесь конфликтов. Не доводите ситуации до крайностей, не накаляйте атмосферу.

3, 4 и 5 марта — убывающая Луна в Весах. После стрижки в эти дни волосы станут быстрее расти, а настроение и силы прибавятся. Время благоразумия и спокойствия. Постарайтесь не злоупотреблять алкоголем, не проявляйте эгоизм и тщеславие.

6 и 7 марта — убывающая Луна в Скорпионе. Постарайтесь не вносить в планы посещение парикмахерской на эти дни. Откажитесь от всего, что вредит. Не переутомляйтесь, особенно берегите глаза.

8 марта — убывающая Луна в Стрельце. День очень хорош для стрижки и окрашивания. Держите свои эмоции при себе, ведь Венера, находящаяся в Овне, очень провоцирует на вспышки чувств. Проведите этот день насыщенно и ярко, придумайте оригинальную прогулку, позовите друзей, получите большой заряд сил.

9 и 10 марта — убывающая Луна в Стрельце. Не стоит посещать парикмахерскую. 9 марта — 22 лунный день — день мудрости, проявления щедрости, достижения цели. Не подходит для активных действий и начинаний. Юпитер перешел в стадию ретроградного движения, наступает время увеличения и познания мудрости, займитесь духовным ростом, благотворительностью, постарайтесь от чистого сердца делать как можно больше хороших поступков, помогайте людям безвозмездно и вскоре заметите как сильно измениться ваша жизнь в лучшую сторону.

11 и 12 марта — убывающая Луна в Козероге. Если подстричься в эти дни, получите густые и здоровые волосы, они наполняться силами и здоровьем. Стоит посетить косметолога. Полезно ограничить себя в употреблении сахара и жирных продуктов.

13 и 14 марта — убывающая Луна в Водолее. Стричься в эти дни не стоит, а вот если задумали кардинальные перемены в цвете волос, эти дни самые подходящие. Результат вас очень порадует. Постарайтесь не тратить энергию впустую, иначе организм может дать сбой, почувствуете слабость и бессилие.

15 марта — убывающая Луна в Водолее. Отложите посещение парикмахерской на другие дни. Сегодня смело планируйте начинание важных дел, покупку дома, ремонт. Постарайтесь не перегружать себя умственно.

16 марта — убывающая Луна в Рыбах. Не рекомендуются стрижки и окрашивание волос. День хорош для завершения, но не для начинаний каких-либо дел. Сегодня постарайтесь расслабиться, займитесь медитацией, проведите время вблизи с природой.

17 марта — новолуние в Рыбах. Неблагоприятный день для стрижки. День любви, прощения, подведения итогов, завершения дел.

18 и 19 марта — растущая Луна в Овне. В эти дни полезно сделать общеукрепляющие процедуры для волос, массаж. Три планеты будут расположены в знаке Овна, этот знак активных действий, оригинальных идей и решительности.

20 и 21 марта — растущая Луна в Тельце. После стрижки и окрашивания, состояние волос сильно улучшиться, они напитаются здоровьем и блеском. Проведите эти дни с пользой для здоровья, посетите оздоровительные комплексы.

22 и 23 марта — растущая Луна в Близнецах. Не рекомендуется посещать парикмахерскую. Дни хороши для получения знаний, накопления информации. После обучения проведите время с друзьями, таким образом, обменяетесь полезной важной информацией друг с другом.

24 и 25 марта — растущая Луна в Раке. После стрижки в эти дни волосы станут не послушными и ломкими, поэтому не рекомендуется посещать парикмахера. Полезно провести день с семьей и родными людьми. Займитесь чисткой организма, благоприятное время для лечения желудка.

26 марта — растущая Луна в Раке. Не рекомендуется подстригаться. День, когда надо простить тех, кто вас обидел. Остерегайтесь обманов, заблуждений, иллюзий. Опасность отравления, будьте аккуратны.

27 и 28 марта — растущая Луна во Льве. Самые благоприятные дня в этом месяце для стрижки, окрашивания волос, таким образом избавитесь от неудач и приобретете энергию и отличное настроение. В эти дни полезно дарить подарки, радовать близких и окружающих людей. Наполняйтесь энергией и делитесь ею с окружающими.

29 и 30 марта — растущая Луна в Деве. Благоприятный день для посещения парикмахерской, волосы наполняться энергией и силой, здоровье укрепится. Сегодня полезно проанализировать свои дела и планы, наведите порядок в мыслях, доме, на работе.

31 марта — растущая Луна в Весах. Нейтральный день для похода к парикмахеру. После стрижки в этот день волосы станут быстрее расти, но станут непослушными и воздушными. Очень счастливый день. Все дела будут удаваться, но важен самоконтроль. Не переутомляйтесь и исключите потребление спиртных напитков.