Самый острый insta-тренд: брови и ресницы с гвоздями! 

Бьюти-блогеры снова удивляют. Украшения с жуками, кнопками и цепями покажутся тебе цветочками по сравнению с «острым» мейкапом с настоящими гвоздями! Да, онлайн-визажисты призывают всех проявить фантазию, быть смелее в буквальном смысле слова и декорировать ресницы и брови острыми предметами. Необычная идея принадлежит молодому блогеру Милану Бауранову. Гвозди (это, кстати, не единственные нестандартные украшения — он предлагает еще использовать иглы, булавки и леску) Милан приклеил к бровям, ресницам и губам. Выглядит устрашающе. Повторять не советуем, есть риск пораниться!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/samyj-ostryj-insta-trend-brovi-i-resnitsy-s-gvozdyami/