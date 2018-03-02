Сибирячка засудила парикмахера за испорченные волосы и ожог головы

Новосибирске клиентка студии красоты отсудила у парикмахера почти 65 тысяч рублей за ожог головы после кератинового выпрямления волос.

«Она мне прокератинила, сказала, что «это отличное средство, после чего у тебя волосы утяжелятся, ты будешь прям красоткой», — рассказала корреспонденту НГС. НОВОСТИ пострадавшая клиентка.

По словам женщины, кератиновое выпрямление волос ей в апреле 2017 года делала мастер из студии красоты Best, которая в то время занимала помещение на 4-м этаже торгово-офисного центра GoldenField на Бориса Богаткова . Процедура обошлась посетительнице в 4000 рублей. Но через несколько дней у неё начались проблемы с волосами и кожей головы

«У меня началось раздражение прям на самой коже, и опустошился сам волос, то есть он у меня потерял вес. То есть понимаете, когда волос теряет вес, что с ним происходит? Он превращается в какой-то такой одуванчик. Были жжение и зуд [кожи головы], из-за чего я побежала в трихологический центр», — описала ситуацию пострадавшая, отметив, что перед посещением центра позвонила мастеру.

«У меня паника, я начала ей звонить, говорю: «Ну как-то давай этот вопрос решим», что в чём проблема-то у меня с волосами, меня это пугать начало. Она меня, естественно, послала куда следует (я вам объясняю чисто по-русски). Ну и всё, меня это очень сильно возмутило, меня это задело, оскорбило», — описала ситуацию клиентка.

Как сообщила помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Светлана Юрченкова, в центре терапевтической трихологии клиентке поставили диагноз «повреждение и разрушение стержня волоса и поверхностный ожог волосистой части головы». Специалисты назначили женщине лечебные процедуры и порекомендовали пользоваться специальными шампунями.

По словам клиентки, лечить волосы и кожу головы ей пришлось четыре месяца. При этом мастер, делавшая ей кератиновое выпрямление, отказалась добровольно вернуть деньги за процедуру. Тогда женщина обратилась с иском в Октябрьский районный суд.

Как пояснила Светлана Юрченкова, истец требовала взыскать с мастера ущерб и компенсацию морального вреда. При этом ответчик с исковыми требованиями не соглашалась.

«Она говорила, что оказала услугу надлежащим образом, действовала по инструкции», — рассказала помощник прокурора.

По её словам, ответчица, в частности, поясняла, что при проведении процедуры отступала один-два сантиметра от корней волос, чтобы не сжечь препаратом кожу клиентки.

В итоге суд встал на сторону пострадавшей. Назначенная судом экспертиза подтвердила, что до посещения студии красоты у женщины не было заболеваний, которые могли бы привести к повреждению волос и кожи под ними. Также эксперты пришли к выводу, что волосы повредил раствор формальдегида, который использовался во время кератинового выпрямления.

Решение по этому делу Октябрьский районный суд Новосибирска вынес 27 февраля. Как уточнила Светлана Юрченкова, суд частично удовлетворил требования истца, снизив размер компенсации морального вреда в два раза — с 10 000 до 5000 рублей. В остальном клиентке присудили именно те суммы, которые она требовала: ответчик должна вернуть ей стоимость кератинового выпрямления (4000 рублей), возместить расходы на лечение волос (4850 рублей) и услуги юриста (8000 рублей). Также мастер должна заплатить клиентке штраф — 6925 рублей, поскольку не отреагировала на её досудебные претензии и добровольно не возвращала деньги. Кроме того, на ответчика ляжет оплата расходов на экспертизу — она обошлась в 36 200 рублей.

Решение в законную силу ещё не вступило. Корреспонденту НГС удалось дозвониться до ответчицы и спросить у неё, согласна ли она с выводами экспертизы и решением суда. Ответчик сообщила, что не согласна, но от более подробных комментариев отказалась.

По данным справочника 2ГИС, в офисе на 4-м этаже GoldenField, в котором ответчик принимала клиентку, теперь размещается другая студия красоты. В этой организации корреспонденту НГС пояснили, что не имеют отношения к студии красоты Best, заехали в этот офис летом 2017 года и ответчик у них не работает. По другим адресам в справочнике 2ГИС студии красоты Best также нет.

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