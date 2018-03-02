Какой лучший день для пилинга или окрашивания: бьюти-гороскоп на март 2018 года

Каждый месяц мы запоминаем даты, когда лучше сходить на различные процедуры. Итак, гороскоп любого человека состоит из 12 планет: десять из них вполне реальные, и мы их знаем из уроков астрономии, а вот две другие планеты фиктивные, или скрытые. Это значит, что реальными их не назовешь, но они все равно имеют очень большое влияние и крайне важны в прогнозах. И ориентироваться только на солнечный знак (то есть на знак Зодиака, который тебе известен) неправильно. А вот общие рекомендации подходят для всех знаков. Однако разбивать прогноз по знакам — ошибка, поэтому я составляю бьюти-гороскоп, который подойдет сразу всем. И вот пришло время рассмотреть март. Имей в виду: в гороскопе указано московское время.

Если пойти на окрашивание в эти дни, то цвет продержится дольше и будет более интенсивный и насыщенный. Эти дни идеально подходят для окрашивания в темные и яркие тона.

Эти даты идеально подходят для осветления волос, мелирования, окрашивания в светлые тона. И напротив, яркие или темные оттенки быстрее смоются и менее интенсивно окрасят волосы.

Если ты хочешь, чтобы после стрижки волосы росли быстрее, тебе подойдут эти дни.

А в эти дни все произойдет с точностью до наоборот. Волосы будут расти очень медленно.

Ботокс или кератиновое выпрямление волос получатся просто шикарно, если сделать их в эти дни.

Вот какое разнообразие дат для записи к косметологу предлагают звезды в этом месяце.

Любые инвазивные поцедуры, в том числе пилинги, тату и другие подкожные косметологические вмешательства, лучше назначать на эти дни.

В это время лучше всего будет записаться на эпиляцию, тогда волосы будут отрастать медленнее.

Если ты решила похудеть, то запланируй старт диеты на один из этих дней.

Начинай заниматься спортом в эти дни, тогда будет легко и совсем не захочется лениться.

А в эти дни лучше всего посещать стоматолога. Но дни для оперативных вмешательств лучше подбирать индивидуально.

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Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/vostock